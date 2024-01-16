«المرموم: فيلم في الصحراء» ينتصر للموروث في قصص ترويها الطبيعة

تروي النسخة الثالثة من مهرجان ((المرموم: فيلم في الصحراء)) التي تحمل شعار ((قصص ترويها الطبيعة))، أهمية التراث الإماراتي كمدخل درامي ثري لصناع السينما عبر توظيف إرثها الإبداعي والحضاري وتأثيراته الثقافية ضمن تيار اللغة المحلية والتقاليد المجتمعية المستوحاة من التاريخ المحلي وتوثيق الخبراء والباحثين للذاكرة الشعبية وأصالة الهوية في مضامينها المادية والمعنوية.

وفي السياق، أكد الممثل والمخرج الإماراتي مرعي الحليان أن الذاكرة التراثية والشعبية الإماراتية هي جزء أصيل من مكونات الأعمال البصرية وإبداعاتها التي تختزل عبر قصصها رؤى مشهدية للشخوص وإرث الزمان والمكان في سبيل إنعاش ذاكرة الأجيال وتوثيق روابطهم بها في ظل العولمة والانفتاح على الثقافات الأخرى، وتجد هذه اللونية من الأعمال إقبالاً جماهيرياً لمضمونها الغني بصور من تاريخ الدولة والحياة الاجتماعية والثقافية إلى جانب إضاءات على كافة التقاليد والعادات التي تمثل كل حقبة تاريخية وفقاً لرؤية كاتب العمل والمخرج، حيث يسعى صناع الدراما والسينما الإماراتية والمحلية إلى توظيف أدواتهم لترسيخ قيم الهوية والانتماء.

تأصيل الهوية

وعن العودة إلى المورث كمساحة لسرد القصص قال سلطان بن دافون، مخرج فيلم ((قماشة)) الذي حاز جائزة أفضل فيلم في مسابقة الصقر الإماراتي القصير، في مهرجان العين السينمائي بدورته الرابعة: إن الموروث والتاريخ يشكلان أرضية خصبة لقراءة الماضي برؤية معاصرة وسرد حبكات لا يمكن تأصيلها إلا في زمن محدد لارتباطها بواقع تاريخي وفقاً لسياق الأحداث بالبيئة الشعبية وواقع الحياة والنشاط اليومي في الفرجان وسط بهاء الأسواق وقوافل التجارة ورحلات الغوص على اللؤلؤ وهي من القيم الإنسانية الأصيلة وتعكس الهوية الملحمية لسكان المنطقة ككل من واقع الإرث المشترك والعادات المتفردة، وعبر ذلك كله تنمو لدى الكاتب الإماراتي وصناع العمل أفكار إبداعية متعددة لتقديم محتوى بصري ومضمون ملهم ضمن قائمة المشروعات المحلية، التي طالما حرصت على الاستفادة من مواطن القوة والضعف مع الأخذ بعين الاعتبار آراء الجمهور والنقاد كقاعدة أساسية تثري الحراك السينمائي والدرامي في الإمارات.

من جهته، قال المخرج والكاتب الإماراتي عبد الله المهيري، الذي يعرض فيلمه ((العشاء العائلي الأخير)) ضمن فعاليات مهرجان ((المرموم: فيلم في الصحراء)): نسعى إلى تقديم أعمال تواكب إيقاع الحياة المعاصرة والمتغيرات في ظل مجتمع متعدد الثقافات كما في الإمارات دون المساس بطابعنا وتراثنا الإماراتي فيما يتعلق باللهجة المحلية ومقومات الشخصية الإماراتية التي تحترم الآخر وتعتز بتاريخ أجدادها ومجد شعبها الذي تغلب على كافة التحديات.

رصيد معرفي

من جهته، قال الممثل والمخرج إسماعيل سالم: إن المواهب الشابة لها دور كبير في إنتاج مشروعات تعزز الهوية الإماراتية وتنظر إلى التراث كمحتوى استثنائي لابتكار قصص ومشاهد ترسخ في ذاكرة المشاهد عبر العديد من الأفلام والأعمال الدرامية، والتي يتبنى فكرتها كتاب ومخرجون متحمسون لوضع بصماتهم والتعبير عن أفكارهم الطموحة وإيجاد خصوصية في عالم تشابهت عبره الأشكال وامتزجت المعايير من واقع البيئة الإماراتية وتاريخها وكذلك ما حصلوا عليه من رصيد شفهي ومعرفي متواتر نقلاً عن الآباء والأجداد، واستثمار كل ما تم توثيقه ليعيد تنظيمه وترتيبه وكذلك دمجه لصالح تطوير فكرة العمل من اهتمام بالتفاصيل والأزياء والحقبة الزمنية والصورة البصرية لتكون قادرة على المنافسة وحصد الجوائز.

نقطة انطلاق

وحول مدى واقعية الأعمال المحلية واقترابها من الحقائق والأحداث الزمنية، والتي تتخذ من التراث محوراً لمضمونها الدرامي والسينمائي يقول الباحث في التراث فهد المعمري: إن رمزية الحكاية التراثية في سياق الأعمال الدرامية طالما تتصدر اهتمام الجمهور من جميع الفئات العمرية، والذي ينتظر بشغف أن توافق معطيات العمل على أقل تقدير ما هو متوارث فيما يتعلق بالعادات وضبط اللهجة وتفاصيل الحياة الاجتماعية في المناسبات، وتقديم معلومات وملامح جمالية عامرة بالتفاصيل ومساراتها الشعبية، وفى حقيقة الأمر أضاءت العديد من الأعمال الدرامية بشكل كبير معلومات ومعارف عن الماضي، وشكلت بالتالي جوهر العمل وكذلك نقطة انطلاق لحصد الاهتمام من جمهور عريض داخل وخارج الإمارات.