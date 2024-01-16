«دبي للإعلام» تتوج حنين الشاطر بلقب «إكس فاكتور»

بعد رحلة طويلة امتدت على مدار 11 حلقة تلفزيونية شهدت إطلاق العديد من الأصوات الدافئة والمميزة، أسدل تلفزيون دبي أول من أمس، الستار على الموسم الأول من برنامج ((إكس فاكتور))، حيث شهدت حلقته الأخيرة تتويج المصرية حنين الشاطر من فريق الفنان راغب علامة بلقب البرنامج الغنائي، وذلك بعد تفوقها خلال الجولة الأخيرة على الإماراتي حمدان محمد والمغربية شيماء عمران.

أجواء حماسية

وجاءت حلقة البرنامج الأخيرة متفردة بفقراتها وأغنياتها، حيث بدأت بتقديم المصرية حنين الشاطر والإماراتي حمدان محمد والمغربية شيماء عمران لأغنية ((أبعاد)) للفنان محمد عبده، ليشكل ذلك افتتاحية مميزة للحلقة التي سادتها أجواء من الترقب والحماس.

وخلالها عبر أعضاء لجنة التحكيم عن سعادتهم بالأصوات التي وصلت إلى المرحلة النهائية، حيث قال الفنان عبدالله الرويشد عن المتسابق حمدان محمد إنه ((يمتلك صوتاً مميزاً))، بينما قالت الفنانة أنغام عن المتسابقة شيماء عمران إنها ((صاحبة صوت نادر))، أما الفنان راغب علامة، فوصف المتسابقة المصرية حنين الشاطر بـ((صاحبة كاريزما وحضور مميز)).

ومع انتهاء جولات الدويتو بين أعضاء لجنة التحكيم والمشتركين، سادت أجواء الترقب استوديو البرنامج الذي تم تصويره بالكامل في دبي، حيث جاءت النتيجة النهائية مع تصويت الجمهور لمصلحة المتسابقة حنين الشاطر التي استحقت الفوز بجدارة بلقب البرنامج، لتحظى أيضاً بعقد خاص لإنتاج مجموعة أغاني مع المجموعة العالمية ((وورنر ميوزيك مينا))، بالإضافة إلى سيارة نيسان إكس تريل 2024.

بوابة النجومية

وعبّرت الفائزة حنين الشاطر عن سعادتها بالفوز بلقب البرنامج. وقالت: ((يشكل برنامج ((إكس فاكتور)) خطوة مهمة في مسيرتي الفنية، وأعتبره بمثابة بوابة عبور نحو النجومية، وقد عشت خلال حلقاته لحظات مميزة تعلمت فيها الكثير من أعضاء لجنة التحكيم الذين قدموا كل ما يمكن أن نحتاج إليه من استشارات ونصائح وتدريبات مختلفة في عملية التحكم بالطبقات وقوة الصوت والغناء ومواجهة الجمهور وغيرها، وقد ساعدتنا كثيراً على تجاوز التحديات والوصول إلى لحظة التتويج باللقب الذي شكل بالنسبة لي حلماً استطعت تحقيقه)).

دعم وتمكين

وتوجهت الشاطر بجزيل الشكر إلى ((دبي للإعلام)) على ما تبذله من جهود وما تقدمه من دعم للفنانين وأصحاب المواهب الغنائية، حيث يأتي ذلك نابعاً من إيمانها بأهمية رعايتهم وتمكينهم وتوفير البيئة القادرة على تحفيزهم.

وتابعت: ((هناك الكثير من المواهب الناشئة في المنطقة العربية التي تحتاج إلى اكتشافها والأخذ بيدها والاهتمام بها، وقد أسهمت ((دبي للإعلام)) في ذلك من خلال برنامج ((إكس فاكتور))، حيث منحتني وبقية زملائي المتسابقين الفرصة لتطوير مهاراتنا والتعبير عن مواهبنا الفنية وتحقيق طموحاتنا وأحلامنا، ورغم تتويجي بلقب البرنامج، إلا أنه يمكنني القول إننا خرجنا جميعاً من البرنامج نجوماً معروفين على الساحة الغنائية ولدينا قاعدة جماهيرية واسعة، وذلك بفضل ما تمتلكه ((دبي للإعلام)) من إمكانيات وما قدمته لنا من دعم وتشجيع لمواصلة مشوارنا الفني))، مشيرةً إلى أن دبي أصبحت حاضنة للإبداع ووجهة جاذبة للكثير من الفنانين ونجوم الغناء من كل أنحاء العالم، وهو ما يسهم في فتح الآفاق أمامه للانطلاق نحو العالمية.

فقرات غنائية

وشهدت حلقة الختام تقديم العديد من المفاجآت، ومن أبرزها الفقرات الغنائية التي قدمها عبدالله الرويشد برفقة المتسابق حمدان محمد أغنية ((وين رايح))، ودويتو الفنان راغب علامة والمتسابقة حنين الشاطر اللذين قدما ميدلي ((نسيني الدنيا))، فيما قدمت الفنانة أنغام مع المتسابقة شيماء عمران أغنية ((يوجعونك)).

يذكر أن الموسم الأول من برنامج ((إكس فاكتور)) الذي تم تصويره بالكامل في دبي، استطاع جذب أكثر من 100 مشترك من مختلف أنحاء المنطقة العربية، تمت استضافتهم في دبي للقيام بتجارب الأداء والانتقال بعدها نحو مرحلة العروض المباشرة. فيما تعرض النسخة العالمية من البرنامج حالياً في 10 دول حول العالم، محققة أرقام متابعة عالية.