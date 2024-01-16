شباب الأهلي يبحث عن 3 تجارب ودية

شباب الأهلي يبحث عن 3 تجارب ودية
التاريخ
1/16/2024 7:22:29 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
تواصل فريق شباب الأهلي مع عدد من الأندية خلال الأيام الماضية، بحثاً عن 3 وديات خلال فترة التوقف الحالية لمشاركة منتخبنا في كأس أمم آسيا بقطر. وستكون المباريات فرصة جيدة لتحضير الفريق للمشاركة في كأس الشتاء الودية ((آر بي إل)) بنادي الوحدة بأبوظبي.
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