شباب الأهلي يبحث عن 3 تجارب ودية

تواصل فريق شباب الأهلي مع عدد من الأندية خلال الأيام الماضية، بحثاً عن 3 وديات خلال فترة التوقف الحالية لمشاركة منتخبنا في كأس أمم آسيا بقطر. وستكون المباريات فرصة جيدة لتحضير الفريق للمشاركة في كأس الشتاء الودية ((آر بي إل)) بنادي الوحدة بأبوظبي.

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