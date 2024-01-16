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«خليجي 26» في الكويت والعراق دولة بديلة

1/16/2024 7:22:29 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

شارك محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة القدم في اجتماع المكتب التنفيذي لاتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم الذي عُقد أمس في العاصمة القطرية الدوحة، برئاسة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس الاتحاد وبحضور الأعضاء.

وتم خلال الاجتماع التأكيد على إقامة بطولة ((خليجي 26)) في دولة الكويت للفترة من 13 إلى 26 من ديسمبر المقبل، واعتماد الاتحاد العراقي لكرة القدم كاتحاد بديل للاتحاد الكويتي لكرة القدم لتنظيم بطولة ((خليجي 26))، وذلك وفقاً للنظام الأساسي لاتحاد كأس الخليج العربي. وتم خلال الاجتماع أيضاً استحداث بطولات جديدة وإحالة الموضوع إلى الأمانة العامة ولجنة المسابقات وعمل دراسة كاملة ورفعها إلى المكتب التنفيذي.

في المقابل، اعتمد المكتب التنفيذي تعيين سعيد الحوطي رئيساً للجنة الانضباط في اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، وحمد أحمد المزروعي عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم عضواً في لجنة الحكام، ومحمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام للاتحاد عضواً في لجنة المسابقات.

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