ميسي يبحث عن التتويج الثاني بجائزة «دبي غلوب سوكر»

تتجه أنظار عشاق كرة القدم، بعد غدٍ، إلى دبي لمتابعة حفل الدورة 14 من جوائز ((دبي غلوب سوكر))، المقدمة من ((نخيل))، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، إحدى أبرز الفعاليات العالمية، التي تحتفي بالتميز في كرة القدم، ويقام حفل توزيع الجوائز بفندق ومنتجع أتلانتس، بحضور أبرز نجوم كرة القدم العالمية الحاليين والسابقين.

وبعد أن حسم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي جائزة ((مارادونا)) لأفضل هداف لعام 2023 في جوائز ((دبي جلوب سوكر))، يترقب عشاق الساحرة المستديرة الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم، والتي يتنافس عليها 11 لاعباً في القائمة النهائية، يتقدمهم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي الأمريكي، الذي يبحث عن الفوز بجائزة ((دبي غلوب سوكر)) للمرة الثانية في تاريخه، بعد أن نالها في 2015، ويعد ميسي أبرز المرشحين للفوز بها بعدما احتكر جوائز 2023 لقيادته منتخب الأرجنتين للتويج بطلاً لكأس العالم 2022، حيث توج، أول من أمس، بجائزة أفضل لاعب في العالم 2023 المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم ((فيفا))، وجائزة الكرة الذهبية 2023 من مجلة ((فرانس فوتبول))، وفي مايو الماضي حصد ميسي ثنائية فريدة من نوعها في الحفل السنوي لجوائز لوريوس للتفوق الرياضي في باريس، حيث فاز فردياً بجائزة أفضل رياضي، وجماعياً مع منتخب بلاده بطل العالم، وجائزة أفضل رياضي في عام 2023 من مجلة ((TIME)) الأمريكية.

تنافس

وتضم قائمة المنافسين النهائيين في حفل ((دبي غلوب سوكر)) النرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، والفرنسي كيليان مبابي، جناح باريس سان جيرمان، وكريستيانو رونالدو، إلى جانب المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، والبلجيكي كيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي، الإنجليزي جود بيلينجهام لاعب ريال مدريد، البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد، و البرتغالي بيرناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي، والفرنسي كريم بنزيما لاعب الاتحاد السعودي، والنيجيري فيكتور أوسمين مهاجم نابولي الإيطالي.

ويملك كريستيانو رونالدو الرقم القياسي في عدد التتويج بجائزة ((دبي غلوب سوكر)) من دورتها الأولى، التي انطلقت في 2011، حيث نال شرف الفوز بها 6 مرات سنوات 2011، 2014، 2016، 2017، 2018، 2019، والكولومبي راداميل فالكاو في 2012، والفرنسي فرانك ريبيري 2013، وليونيل ميسي 2015، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي 2020، وكيليان مبابي 2021، وكريم بنزيما 2022.

قائمة

وضمت القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعبة كرة قدم في العالم ((دبي غلوب سوكر)) 2023، 10 لاعبات هن: إيتانا بونماتي الفائزة بكأس العالم مع منتخب إسبانيا، والموهبة الفريدة النجمة الكولومبية ليندا كايسيدو مهاجمة ريال مدريد، وأولغا كارمونا لاعبة منتخب إسبانيا وريال مدريد، وكريستيان دي أوليفيرا الملقبة بـ((ديبينيا)) مهاجمة المنتخب البرازيلي، ماري إيربس حارسة مرمى منتخب انجلترا ومانشستر يونايتد، وأماندا إليستيدت لاعبة منتخب السويد وباريس سان جيرمان، سامانثا كير لاعبة منتخب أسترالية ومهاجمة نادي تشيلسي، النيجيرية عزيزات أوشوالا لاعبة برشلونة، السويدية فريدولينا رولفو لاعبة بايرن ميونيخ، جورجيا ستانواي لاعبة منتخب إنجلترا وبايرن ميونيخ. في حين تتضمن قائمة أفضل لاعب لدى الجماهير 5 لاعبين هم: جود بيلينغهام، وليونيل ميسي، ونيمار جونيور، وكريستيانو رونالدو، ومحمد صلاح.

وتصدر الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب نادي ريال مدريد، والأكثر تتويجاً في تاريخ دوري أبطال أوروبا بعد أن فاز باللقب أربع مرات، قائمة تضم 8 مدربين يتنافسون على جائزة أفضل مدرب في العالم، إلى جانب بيب غوارديولا، مدرب نادي مانشستر سيتي، والذي قاد فريقه للفوز بثلاثية تاريخية، ولونيل سكالوني بعد أن قاد الأرجنتين للفوز بكأس العالم 2022 في قطر، والمدرب السويسري مارسيل كولر، الذي قاد الأهلي المصري للحصول على خمسة تتويجات، خلال 10 أشهر فقط؛ والمدرب الإيطالي لوتشيانو سباليتي، والإسباني تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة حالياً، والإيطالي سيموني إنزاغي مدرب إنتر ميلان، وميكيل أرتيتيا مدرب أرسنال الإنجليزي.

وتضم قائمة الأندية المرشحة لجائزة أفضل نادي في العالم 10 أندية، من بينها 3 عربية هي الأهلي المصري ونادي الهلال السعودي ونادي الاتحاد السعودي، و7 أندية أخرى تشمل أرسنال، برشلونة، فلومينيسي، إنتر ميلان، مانشستر سيتي، نابولي، وإشبيلية.

وتتضمن القائمة النهائية للأندية المرشحة لجائزة أفضل نادي كرة قدم للسيدات نادي برشلونة حامل لقب دوري أبطال أوروبا، ونادي تشيلسي الفائز لست مرات بالدوري الإنجليزي الممتاز للسيدات، إضافة إلى أرسنال وبايرن ميونيخ وتشلسي وروما.

إضافة

وتشهد دورة هذا العام إضافة جائزتين جديدتين لفئات جوائز الشرق الأوسط، في ظل انتقال عدد من نجوم كرة القدم العالمية إلى الدوري السعودي مثل كريستيانو رونالدو، وكريم بنزيما، وساديو ماني، الأمر الذي لفت أنظار العالم إلى كرة القدم في المنطقة، وضمت القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل لاعب كرة قدم في الشرق الأوسط 5 أسماء هم: سالم الدوسري، كريم بنزيما وحارس مرمى الأهلي المصري محمد الشناوي، ورياض محرز، وكريستيانو رونالدو، بينما تتضمن قائمة المرشحين النهائيين لجائزة أفضل نادي كرة قدم في الشرق الأوسط 5 أندية هي: الأهلي المصري، والأندية السعودية الثلاثة النصر والاتحاد والهلال، ونادي شباب الأهلي الإماراتي، وتضمنت القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب ناشئ 10 لاعبين هم: سعود عبدالحميد، فراس البريكان، جود بيلينجهام، مويسيس كايسيدو، عمر فايد، إنزو فيرنانديز، جافي، أردا جولر، جوسكو جفارديول، ولامين يامال.

ويتضمن الحفل توزيع عدد من الجوائز الأخرى مثل أفضل لاعب خط وسط، أفضل حارس مرمى، أفضل رئيس نادي، أفضل مدير رياضي، أفضل وكيل لاعبين، أفضل لاعب رياضات إلكترونية، أفضل صحفي رقمي، أفضل مؤثر على منصات التواصل الاجتماعي، أفضل صانع محتوى فيديو، جائزة أفضل محتوى رقمي للاعب، جائزة أفضل محتوى رقمي لنادي.

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