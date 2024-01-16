«دولية دبي للسلة» تنطلق الجمعة

عقدت اللجنة المنظمة لبطولة دبي الدولية لكرة السلة في نسختها الـ33 اجتماعاً في مقر اتحاد السلة في دبي لوضع اللمسات الأخيرة على الاستعدادات كافة قبل انطلاق المنافسات بعد غد الجمعة في قاعة راشد بن حمدان بنادي النصر في دبي، وترأسه اللواء ((م)) إسماعيل القرقاوي رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي.

وتم في الاجتماع تشكيل اللجان الخاصة كافة في البطولة فيتولى اللواء ((م)) إسماعيل القرقاوي رئاسة اللجنة المنظمة العليا، وعبداللطيف الفردان نائب رئيس الاتحاد، نائباً لرئيس اللجنة المنظمة العليا، ومحمد عبدالله الحاج رئيساً للجنة المالية، وسالم المطوع مديراً للبطولة، ومنصور الهاشمي نائباً لمدير البطولة، وفريد القيواني رئيساً للجنة الفنية، وحمدان سعيد رئيساً للجنة الإعلامية، وعلي الأميري رئيساً للجنة الافتتاح والختام، وميثاء بن ضاوي رئيسة لجنة الإحصاء، وداوود التميمي رئيساً للجنة الحكام، وأحمد العبدولي مدير الإدارة الرياضية المجتمعية، ممثلاً للهيئة العامة للرياضة، وأحمد الجناحي ممثلاً لمجلس دبي الرياضي، والمقدم محمد علي أهلي من الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، وحمد عبدالرحيم أهلي ممثلاً لدبي الصحية، وسلطان عبدالرحمن من مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وعوض سامي الشركة الراعية للبطولة ومحمد أحمد الحمادي مقرر اللجنة.

ورحب اللواء ((م)) إسماعيل القرقاوي بالحضور ووجه بضرورة أن تكون النسخة الـ33 متميزة في كل الأمور الفنية والتنظيمية والإدارية، وقال: ((تشهد النسخة مشاركة قوية من أندية لها تاريخها في اللعبة بالوطن العربي، إضافة إلى فريق فلبيني قوي، وهناك تنوع كبير من الفرق سواء من قارة آسيا أو أفريقيا، وسيكون هناك زخم جماهيري كبير ننتظره من الفرق المشاركة كافة)).

وأكد اللواء ((م)) إسماعيل القرقاوي مجدداً ضرورة أن يكون الحكام كافة على مستوى الحدث، وأن يتم تطبيق اللوائح كافة التي تمنح كل الفرق العدالة في الملعب.

وقدم سالم المطوع مدير البطولة شرحاً عن تحضيرات اللجان كافة، وعن توافر كل الإمكانات التي تسهم في النجاح وأكد أنه سيتم توفير كل سبل الراحة للفرق المشاركة كافة، وكذلك للجماهير المنتظر حضورها للمباريات، وتم التطرق إلى تطبيق اللوائح التنظيمية كافة الخاصة بأن تكون المباريات على أعلى مستوى.

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