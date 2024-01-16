نجاح كبير لمنافسات شد الحبل بـ «عمالية دبي»

تتواصل على مختلف الملاعب في دبي منافسات النسخة الخامسة من ((الدورة الرياضية العمالية)) الأكبر من نوعها، التي ينظمها مجلس دبي الرياضي بالتعاون مع اللجنة الدائمة لشؤون العمال بدبي، وتقام تحت شعار ((إسعادهم هدفنا)) على مختلف الملاعب في دبي، وتستمر حتى 11 مارس 2024، وتتضمن 11 لعبة رياضية هي: كرة السلة، كرة القدم، سباق الطريق، مصارعة الذراعين، الريشة الطائرة، الكرة الطائرة، السباحة، شد الحبل، اليوغا، الكريكت، ورياضة الكبادي.

واختتمت بنجاح كبير منافسات بطولة شد الحبل التي شارك فيها 525 لاعباً من 35 فريقاً من مختلف الشركات، وأقيمت منافساتها في منطقة القوز الصناعية، وفاز فريق شركة ويد آدمز للمقاولات بالمركز الأول في البطولة بعد تغلبه على فريق ديزرت جروب في المنافسات النهائية ليحصل على كأس البطولة، ويحل فريق ديزرت جروب في المركز الثاني، فيما حل فريق شركة إمريل في المركز الثالث بعد تغلبه على فريق شركة النابودة، وفاز اللاعب جاستن صني من شركة إينوك على جائزة أفضل لاعب ناشئ بينما حصل اللاعب ميلان تشاند من شركة أجمل للعطور على جائزة أفضل لاعب في البطولة.

تتويج

وفي ختام البطولة قام عبد الله لشكري أمين عام اللجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي، وممثل عن مجلس دبي الرياضي، وشرطة دبي وبلدية دبي، بتكريم الفائزين وتم توزيع الكؤوس والميداليات على الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى بالإضافة إلى الفائزين بالجوائز الفردية في البطولة، كما تم توزيع جوائز وهدايا للفائزين في المسابقات التي أقيمت على هامش البطولة للجمهور الذي تابع المنافسات، وتابع عدد كبير من الجمهور من العمال والأسر المنافسات، وحرصوا على تشجيع اللاعبين وتحفيزهم أثناء البطولة.

وتتواصل فعاليات الدورة الرياضية العمالية الخامسة على مدار الأسابيع المقبلة، حيث تقام منافسات بطولة مصارعة الذراعين يوم 21 يناير في ملعب أرينا دلسكو للفعاليات بمنطقة القوز بدبي، تليها منافسات بطولة السباحة وبطولة الكريكت، وستكون بطولة كرة السلة مسك ختام الدورة، وتقام منافسات الدورة في 10 مواقع مختلفة هي جبل علي، القوز، الجداف، موانئ دبي العالمية، شركة دتكو، شركة دلسكو، مجمع إينوك السكني، القصيص، المحيصنة الرابعة، ومجمع الغرير السكني.

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