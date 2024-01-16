رياضيون: الفوز منح لاعبي الإمارات الثقة

عبّر عدد من القيادات الرياضية عن فرحتهم بتحقيق منتخب الإمارات الوطني فوزه الأول ضمن مباريات المجموعة الثالثة لكأس آسيا قطر 2023 وتجاوزه عقبة هونغ كونغ بنتيجة 1-3.

ووصف ناصر اليماحي رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة بداية منتخبنا الوطني بالجيدة من حيث النتيجة بعد الفوز في المباراة الأولى في البطولة أمام هونغ كونغ، داعياً إلى عدم المبالغة في الفرحة خصوصاً وأن الأداء لم يكن بالمستوى المطلوب، رغم أنه لعب أمام منتخب يُصنف من أضعف منتخبات المجموعة الثالثة ، ودعا اليماحي إلى ضرورة التهيؤ الجيد لمباراة فلسطين يوم الخميس وتحقيق الانتصار الثاني على التوالي مع كامل الاحترام للمنتخب الفلسطيني وذلك لحسم بطاقة التأهل الأولى عن هذه المجموعة وبعدها التفكير في مواجهة منتخب إيران والتي ستكون حاسمة بكل المقاييس.

عمل كبير

بدوره، شدد عبد العزيز منقوش نائب رئيس مجلس إدارة التعاون، على ضرورة معالجة الأخطاء التي حدثت أمام هونغ كونغ والتي تعتبر أولوية ويجب على الجهاز الفني تهيئة اللاعبين جيداً للمباراتين المقبلتين، لافتاً إلى أن مدرب المنتخب البرتغالي باولو بينتو ينتظره عمل كبير وحسناً فعل المدرب عندما وضع ثقته في عدد كبير من اللاعبين الشباب أمام هونغ كونغ ومنحهم الأولوية في التشكيلة، لكن أعود وأقول وجود اللاعبين من أصحاب الخبرات مطلوب أمام فلسطين أولاً لحسم ورقة التأهل وكذلك أمام المنتخب الإيراني أقوى منتخبات المجموعة الثالثة وذلك لصدارة منتخبات هذه المجموعة، معرباً عن أمله في أن تتواصل الأفراح ويحقق الأبيض الفوز على فلسطين ومن بعده إيران خلال المباراة التي تقام الثلاثاء المقبل.

مراجعة

كما دعا عبد الله الظنحاني المدير التنفيذي لنادي دبا الفجيرة، الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني بقيادة بينتو إلى ضرورة الاستعداد الجيد للقاء فلسطين ومراجعة شريط الأخطاء التي ارتكبها اللاعبون أمام هونغ كونغ، مشيراً إلى أن الحذر أمام كافة المنتخبات واجب، وأضاف: أعتقد بأن مباراة المنتخب الفلسطيني غداً الخميس لن تكون سهلة خصوصاً وأن منتخب فلسطين يسعى إلى تعويض هزيمته الأولى أمام إيران 1-4 ولذلك أتوقع مباراة قوية بين المنتخبين وأتمنى أن يكون التوفيق حليف منتخبنا الوطني خلال مباراة فلسطين وكذلك أمام إيران .

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