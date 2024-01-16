هادف سيف: زينغا قادر على قيادة «الصقور» للتحليق في دوري المحترفين

أكد هادف سيف مدير فريق الإمارات أن الإيطالي والتر زينغا مدرب ((الصقور)) الذي تولى المهمة مؤخراً خلفاً للإسباني لويس بلاناغوما قادر على قيادة الفريق للتحليق في دوري أدنوك للمحترفين وتحقيق النتائج التي تؤمن استمراره في البطولة وتبعده عن شبح الهبوط.

وقال سيف في حديث مع ((البيان)) إن زينغا اسم كبير في عالم التدريب وصاحب خبرة في ملاعب الإمارات، مشيراً إلى أن اختياره للمهمة من قبل إدارة النادي راعى هذه الجوانب، مع توفير كل سبل الدعم له حتى يحقق النجاح في مهمته، وأضاف: زينغا ليس بغريب على الكرة الإماراتية بحكم تجاربه السابقة وهو متابع جيد للدوري ويعرف أدق تفاصيل الأندية، ومنذ اليوم الأول له في التدريبات أظهر معرفة جيدة بالفريق، وحالياً يقوم بعمل رائع من أجل العودة إلى المسار الصحيح، الجيد أيضاً أن هنالك تفاهماً كبيراً بينه وبين اللاعبين وبشكل عام الأجواء إيجابية في التدريبات وهنالك تفاؤل كبير بأن يكون القادم أفضل.

وأشار سيف إلى ضرورة الاستفادة من فترة توقف الدوري الحالية،، ذاكراً أن التغيير في الجهاز الفني تم في وقت مثالي حتى يتمكن المدرب الجديد من تنفيذ كافة برنامجه وأفكاره التدريبية ومعالجة السلبيات قبل العودة لمباريات الدوري، مؤكداً أن التوقف جاء من مصلحة الفريق وأنه من المهم الاستفادة بالشكل المطلوب حتى يقدم الفريق ما يرضي طموح وتطلعات الجماهير في المرحلة المقبلة.

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