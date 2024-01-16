صراع قوي على سيف ولي عهد دبي للهجن اليوم

اختتمت هجن أصحاب السمو الشيوخ مشاركتها في مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن بعد خوضها غمار المنافسة في أشواط سن الحول والزمول التي جرت أمس على ميدان المرموم عبر 27 شوطاً أقيمت لمسافة 8 كلم بواقع 14 شوطاً في الفترة الصباحية و13 شوطاً في الفترة المسائية.

ويسدل الستار على فعاليات النسخة السابعة للمهرجان اليوم عبر إقامة 6 أشواط لأغلى رموز منافسات هجن أبناء القبائل في سن الحول والزمول أبرزها سيف سمو ولي عهد دبي للهجن وجائزته المالية 3 ملايين درهم في مسك ختام الكرنفال، إضافة إلى شوط بندقية الزمول المفتوح وجائزته النقدية البالغة 2 مليون درهم، وسيف سمو ولي عهد دبي للحول في فئة الإنتاج وجائزته 2 مليون درهم، وشوط الشداد الخاص بزمول الإنتاج وجائزته المالية 1.5 مليون درهم، وشداد الزمول المحليات وجائزته المالية 1.5 مليون درهم، بالإضافة إلى خنجر الحول المحليات و2 مليون درهم.

وبالعودة إلى مجريات المشهد الأخير لمنافسات الفترة المسائية لهجن أصحاب السمو الشيوخ، حصدت ((ربدة)) لهجن الشحانية صدارة الشوط الرئيسي للحول .

وانتزع ((شاهين)) لهجن الرئاسة قمة التحدي الرئيسي للزمول .

واقتنصت ((هملولة)) لهجن الرئاسة صدارة الشوط الثالث للحول .

وحلق ((شاهين)) لهجن العاصفة بناموس الشوط الرابع للزمول بقيادة المضمر غياث الهلالي مسجلاً زمناً قدره 12:39:7 دقيقة.

الفترة الصباحية

وشهدت منافسات الفترة الصباحية تألق هجن الرئاسة بعد السيطرة على الصدارة في جميع أشواط الفترة الصباحية وجاءت انتصارات هجن الرئاسة بقيادة المضمر محمد عتيق زيتون المهيري الذي تمكن من حصد الفوز في 12 شوطاً، وشوطين مع المضمر سلطان محمد سالم الوهيبي.

ووصلت مشاركات هجن أصحاب السمو الشيوخ إلى المحطة الختامية بعد أن شهدت الأيام الماضية منافسات ساخنة جمعت كبرى المؤسسات والشعارات في أشواط اللقايا والايذاع والثنايا قبل الوصول إلى آخر محطات التحدي في سن الحول والزمول.

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