منتخب السباحة يحرز 3 ميداليات في «عربية الدوحة»

أنهى المنتخب الوطني للسباحة، مشاركته في البطولة العربية الثانية للرياضات المائية للأعمار السنية، والتي أقيمت في العاصمة القطرية الدوحة بمشاركة كبيرة، وشهدت تألق سباحي ((الأبيض))، وحصولهم على 3 ميداليات بواقع ذهبية وبرونزيتين.

ونجح السباح حمد الشحي في إحراز ذهبية فئة تحت 14 سنة في سباق 50 متر حرة، وبرونزية سباق 100 متر حرة، بينما أحرز حمد العلي الميدالية البرونزية في سباق 50 متر ظهر لفئة تحت 14 سنة.

وحرصت لجنة تسيير الأعمال في الاتحاد، على استقبال المنتخب بالورود في مطار دبي، وتقدم المستقبلين يوسف الأحمد الريسي عضو لجنة تسيير الأعمال في الاتحاد، وحميد الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية، وسلطان الشامسي أمين السر العام في النادي.

وكان منتخبنا قد شارك في البطولة العربية بوفد ترأسه محمد أبو شهاب عضو لجنة تسيير الأعمال، وضم مروان الحتاوي مديراً فنياً، وطلال آل علي مدرب المنتخب، والسباحين حمد العلي، حمد الشحي، حسين الصايغ وسهيل الهنائي، إضافة إلى سباحتي المنتخب ميرة الشحي ومها الشحي.

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