«بطل الإمارات» للشراع والتجديف تنطلق السبت

اعتمد اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث برئاسة الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان البرنامج الزمني لجولات السلسلة الوطنية لرياضة الشراع الحديث (بطل الإمارات 2024) والتي يشرف عليها الاتحاد وتنظمها الأندية المحلية في الدولة وتشمل عدة محطات.

وتبدأ أولى جولات السلسلة الوطنية لرياضة الشراع الحديث (بطل الإمارات 2024) يومي السبت والأحد المقبلين في ضيافة نادي دبي لزوارق الشاطئ (دوسك) بمنافسات الجولة الأولى.

ويشهد شهر مارس المقبل إقامة الجولتين الثانية والثالثة، حيث تشهد شواطئ الحمرية منافسات الجولة الثانية خلال الفترة من 2 - 3 مارس المقبل ثم تعود السلسلة في جولتها الثالثة إلى دبي خلال الفترة من 8 - 9 مارس.

وتستضيف أم القيوين الجولة الخامسة في شهر مايو المقبل ثم تشهد مياه العاصمة أبوظبي تنظيم الجولتين الخامسة والسادسة في شهري سبتمبر وأكتوبر المقبلين يعقبهما الجولة السابعة والختامية التي تقام في ضيافة الشارقة في شهر نوفمبر المقبل.

وقال محمد عبدالله العبيدلي الأمين العام لاتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث إن السلسلة الوطنية لرياضة الشراع الحديث (بطل الإمارات 2024) تعد من أقدم المنافسات التي ينظمها اتحاد الإمارات للشراع والتجديف منذ إشهار عام 2009 حيث تعتبر بمثابة دوري الأبطال في هذه الرياضة.

وأضاف العبيدلي أن السلسلة الوطنية ظلت تسهم في رفد المواهب الرياضية من الجنسين للمنتخبات الوطنية حيث أوجدت قاعدة متينة وحققت إنجازات بارزة من بينها حصاد 8 ميداليات ملونة في عام 2023 منها اثنتان عالميتان (فضية وبرونزية) وميدالية آسيوية (برونزية) و 5 ميداليات عربية ( ذهبية وفضية و3 برونزيات).

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