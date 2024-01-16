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سوبر اليد الإماراتي السعودي 22 الجاري في الدمام

1/16/2024 7:22:27 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن اتحادا الإمارات والسعودية لكرة اليد عن موعد إقامة النسخة الأولى من كأس السوبر الإماراتي السعودي والمقررة في الخامسة والنصف مساء الخميس 22 يناير الجاري، ين فريقي شباب الأهلي الإماراتي والخليج السعودي، على أرض صالة وزارة الرياضة بمدينة الدمام السعودية. وسيمثل شباب الأهلي أندية الإمارات في النسخة الأولى للبطولة، بوصفه وصيفاً لكأس السوبر الإماراتي للموسم 2023 / 2024، وسيواجه فريق الخليج بصفته بطلاً لكأس السوبر السعودي لكرة اليد.

وقع الاتحادان الإماراتي والسعودي اتفاقية السوبر بين البلدين في شهر نوفمبر 2022، ممثلاً في نبيل عاشور رئيس الاتحاد الإماراتي لليد وفاضل بن علي النمر رئيس الاتحادين السعودي والعربي لليد، على هامش نهائي كأس الإمارات للرجال، وتم الاتفاق على إقامة أول نسخة في موسم 2023 ـ 2024، في السعودية والثانية في الإمارات ثم التناوب في إقامتها بين البلدين.

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