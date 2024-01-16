منتخبنا للشاطئية الـ8 عالمياً والـ 2 آسيوياً والأول عربياً في تصنيف «فيفا»

احتل منتخب الإمارات لكرة القدم الشاطئية، المركز الثامن على مستوى العالم والثاني آسيوياً والأول عربياً، في تصنيف شهر يناير الجاري، الصادر عن منظمة ((Beach Soccer Worldwide)) ((فيفا))، بعدما جمع 1458 نقطة. ويستعد منتخب الإمارات للمشاركة في كأس العالم للكرة الشاطئية التي تستضيفها الدولة في فبراير المقبل.

ووفق تصنيف المنظمة، فقد احتل منتخب البرازيل المركز الأول في التصنيف الحالي عن شهر يناير، وتلاه منتخبات إسبانيا والبرتغال وروسيا وباراجواي وسويسرا.

وجاء المنتخب الياباني في المركز السادس، والأول آسيوياً، تلته منتخبات إيطاليا سابعاً، والإمارات ثامناً والسنغال تاسعاً، وإيران في المركز العاشر.

وشارك منتخب الإمارات مؤخراً في بطولة البرازيل الودية لكرة القدم الشاطئية، مع منتخبات المغرب والبرازيل والولايات المتحدة الأمريكية، خلال معسكره الخارجي في البرازيل الذي انطلق في الثالث من يناير الجاري ويُختتم يوم 21 منه، في إطار استعداداته للمشاركة في كأس العالم للشاطئية ((الإمارات 2024)).

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز