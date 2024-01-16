تاو يهدر ركلة جزاء في خسارة جنوب أفريقيا من مالي بأمم أفريقيا

أهدر بيرسي تاو ركلة جزاء قبل أن تهتز شباك جنوب أفريقيا لتخسر 2-صفر من مالي في المجموعة الخامسة لكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم الثلاثاء.

وتصدرت مالي المجموعة بعد انتهاء الجولة الأولى بفارق الأهداف عن ناميبيا التي فازت 1-صفر على تونس.

ومنح هماري تراوري التقدم لمالي بعد ساعة من اللعب بعدما تابع تسديدة مرتدة من الحارس رونوين وليامز.

وبعدها بست دقائق، أضاف لاسين سينايوكو الهدف الثاني بتسديدة قوية من وضع انفراد.

وافتقدت تسديدة تاو مهاجم الأهلي المصري الدقة ليطيح بالكرة بعيدا عن المرمى من علامة الجزاء بعد 19 دقيقة من اللعب.

واحتسب الحكم ركلة الجزاء لجنوب أفريقيا بعد العودة لحكم الفيديو المساعد الذي أوضح وجود مخالفة لصالح المهاجم إيفيدنس ماكغوبا.

وحاول تاو مجددا التسجيل حين توغل من الجانب الأيمن لكنه سدد في الزاوية الضيقة ليحول جيجي ديارا حارس مالي التصويبة إلى ركلة ركنية في الدقيقة 34.

وأطلق تيبوهو موكوينا لاعب وسط جنوب أفريقيا تسديدة قوية من مدى بعيد تصدى لها الحارس ديارا قبل نحو خمس دقائق من الاستراحة.

وكان التهديد الأول لمالي عن طريق سينايوكو الذي أهدر انفرادا في الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

ومع بداية الشوط الثاني، سنحت فرصة خطيرة لأمادو حيدرة لاعب مالي لكنه سدد بعيدا عن المرمى.

ونفذ سيكو كويتا ركلة حرة مباشرة من حافة منطقة الجزاء فشل الحارس وليامز في إبعادها بشكل صحيح لتعود إلى تراوري الذي وضعها بسهولة في الشباك.

وأثناء محاولة فريق المدرب هوجو بروس شن هجمة، استخلص لاعبو مالي الكرة في وسط ملعب جنوب أفريقيا ليرسل كاموري دومبيا تمريرة رائعة لزميله سينايوكو الذي أطلق تسديدة منخفضة من مدى قريب ليضاعف تقدم لفريقه.

وتراجعت مالي للدفاع للحفاظ على تقدمها مع استحواذ سلبي لجنوب أفريقيا على الكرة في وسط الملعب.

وتلعب مالي أمام تونس في الجولة الثانية يوم السبت، بينما تواجه جنوب أفريقيا منافستها ناميبيا يوم الأحد.





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