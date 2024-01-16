نيران مانشيني

أكتب هذه الزاوية قبل لقاء المنتخبين الخليجيين الشقيقين السعودي والعماني في أولى مبارياتهما بكأس الأمم الآسيوية لكرة القدم، فقد شهدت الساعات الأخيرة قبل اللقاء مفاجأة من المدرب الإيطالي الشهير روبيرتو مانشيني مدرب المنتخب السعودي عندما أعلن أمام وسائل الإعلام عن أسباب استبعاد ستة من نجوم الأخضر الذين يغيبون عن التشكيلة المشاركة في البطولة، موضحاً أنهم أرادوا فرض شروطهم عليه وهو ما يرفضه لذا لم يستدعهم للبطولة.

نفى اللاعبون ما قاله المدرب وطالبوا بفتح تحقيق في ذلك!! لتتحول القضية إلى نقطة ساخنة ما بين النفي والتأكيد!.

كل ما نتمناه أن تُعالج الأزمة وأن تُفتح صفحة جديدة ، والجلوس بهدوء لمعرفة من المخطئ وكيفية التعامل معه، ونحن نعلم أن ((أهل مكة أدرى بشعابها)).

يعز علينا أن نرى هكذا أموراً تحدث داخل معسكرات المنتخبات ، فسياسة ((لي الذراع)) غير مقبولة أصلاً، وخاصة عندما يتعلق الأمر بتمثيل الوطن ورفض النجوم تعليمات المدربين - إذا صح - يجب أن لا يمر مرور الكرام ويجب أن تكون للإدارة كلمتها في فصل وحسم هكذا قضايا ساخنة، حتى يعود الاستقرار للمنتخب السعودي، علماً أن الكرة السعودية تتمتع بكفاءة إدارية تستطيع التغلب على هكذا أزمات.

تمنياتي أن نرى الاستقرار في كافة معسكرات المنتخبات لكي نستمتع بأداء النجوم..والله من وراء القصد