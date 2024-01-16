اللعبة في بدايتها

الموساد ليس في أربيل، إنه هناك في ((تل أبيب)) أو أي بقعة إسرائيلية، والبنتاغون ليس مجتمعاً في ذلك البيت المهدوم على رؤوس أهله، والاعتداء على الجيران الآمنين ليس حقاً مشروعاً للحرس الثوري، وليس دفاعاً عن النفس، فهذا الكلام الصادر عن جهة مسؤولة تبرر الهجوم على أرض العراق، وقتل الأبرياء، وإرهاب السكان، ليس مقبولاً في ظل الشعارات التي نسمع بها!

ضاقت الفجوة، وأصبح هذا الاعتداء على العراق شبيهاً للاعتداء الإسرائيلي الغاشم على غزة، صواريخ موجهة تعبر الحدود، وطائرات مسيرة تكمل المهمة، وتخريب في وضح النهار، وحجة تضاف إلى الحجج الواهية التي يستخدمها كل معتدٍ آثم ومتغطرس، ومثل هذه الحجج إن قبلت اليوم سيضطر كل جيران المعتدين إلى قبولها والسكوت عنها غداً، فإذا استمرت ذهبت بالمنطقة كلها إلى حالة من التوتر والصدام خدمة للأجندات الخاصة، وهي معلنة من الذين يستهترون بالأمن والسلم الدوليين، في ظل اعتقاد سائد بينهما مفاده أنهم يدمرون أرضاً بعيدة عنهم، ويقتلون أناساً لا يمتون لهم بصلة، ويثيرون الفوضى والرعب، وهم آمنون سالمون مطمئنون، وسيحققون مكاسب تحقق رغباتهم!

كل هذا الذي يحدث سببه إدارة بايدن التي أيدت الانتقام الوحشي الإسرائيلي، ولم تجرؤ على وضع قيود تمنع الوصول إلى التمدد في الصراع كما يحدث اليوم، فالتراخي من الدولة العظمى، وهرولتها في اليوم التالي لهجوم 7 أكتوبر نحو المساندة والدعم اللامحدودين لإسرائيل، والتباكي على المخطوفين وذرف الدموع، مقابل تبرير قتل الآلاف، ورفض اعتبار ما يجري في غزة جريمة حرب وإبادة جماعية، والصمت تجاه مذابح الضفة الغربية وهدم بيوتها، كل ذلك جعل أطرافاً جانبية تبحث عن نصيبها من الغنائم المستقبلية، وجعل المتسائلين حائرين بين ما يسمعون وما يرون، حتى بدأت تتكون لديهم قناعة بأن ما يحدث لعبة وزعت أدوارها بعناية في الخفاء رغم التناقضات الظاهرة في العلن، وأن اللعب مازال في بدايته!