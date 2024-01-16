ثورة الإعلام على الإعلام!

في عالم الإعلام بشقيه التقليدي المتعارف عليه والحديث الذي أفرزته ثورة التكنولوجيا يوجد ما لا يعد ولا يحصى من التحديات والمخاوف والتهديدات، التي قد يلعب فيها من يسمون بالمشاهير والمؤثرين دوراً كبيراً في إضعاف دور الإعلام الحقيقي ومصداقيته ورصانته وأحياناً قد يؤثرون في تحييد دور الصحفي الحقيقي لصالح مجاميع من صناع المحتوى الفارغ للأسف الشديد، ورغم وجود القوانين ومواثيق الشرف التي تحفظ للجميع حقوقهم ويلتزم بها الإعلام الرصين، إلا أن القضايا والشكاوى التي يثيرها كثير من صناع المحتوى في الإعلام الحديث قد توضح جزءاً من الواقع الذي وصلنا إليه!

الإعلام مجال سريع التحول، وهو من أكثر المجالات استجابة للتطورات ولما ينتجه العلم، فكل جديد يصب فيه ليتحول إلى جزء ثابت فيه. ولقد أثرت هذه التطورات المعروفة بالإعلام الحديث على شكل الإعلام المتداول، كما على جوهره ورسالته ونوعية القائمين به وأخلاقيات المهنة نفسها، حتى أصبح في بعض توجهات المؤثرين وممارساتهم يشكل خطراً على الإعلام الحقيقي!

لقد تأثر جوهر الإعلام الخاص بنشر الأخبار بين الجمهور، كهدف أول، ثم أضيف له الرأي فيما بعد، فأصبح معنياً بدقة الأخبار وبحرية التعبير والرأي، وتحولت هذه الحرية إلى مقياس ثابت من مقاييس تطور ومكانة المجتمعات الحديثة، فكلما تمتع الإعلام في أي دولة بالانفتاح والحرية والمصداقية والجرأة دل ذلك على تطور وشفافية قوانين الدولة.

ما حدث في السنوات الأخيرة هو أن الإعلام في ثورته التقنية تغول على الإعلام التقليدي وتنازل عن كثير من شروطه، وأصبح مهنة لمن لا مهنة له، كما أصبح كل مشهور إعلامياً، بعيداً عما يقدمه، وصارت شهرة الشخص كافية ليمارس نشر الأخبار والآراء كما يشاء دون الحاجة للنزاهة والدقة والمصداقية، والقدرة على التفريق بين الحقائق والإشاعات، وبين المحتوى الذي لا يغني ولا يسمن من جوع، والمحتوى ذي القيمة والفائدة، فطغت الثرثرات التافهة والاستعراضات الممجوجة والشخصيات المستفزة، وأصبح هؤلاء يشكلون خطراً فعلياً على الإعلام وحريته ورصانته!

لقد تم تحييد النقد البناء للظواهر السلبية في الأدب والسياسة والثقافة والإعلام بسبب الحساسيات التي يثيرها النقد وعدم قدرة الأشخاص على فهم وظيفة النقد، وأصبح الذين يسمون أنفسهم بالمؤثرين يعتبرون أنفسهم فوق النقد، فيهددون بالشكاوى والقضايا ضد أي نقد يتناول ممارساتهم التي قد تمس المجتمع وثوابته، وهذا أخطر ما شكلته ثورة الإعلام على الإعلام!