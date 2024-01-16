المعرفة.. أمّ المعارك

جاء في تقارير رسمية تونسية أن مليوني مواطن يعيشون حالة أمية، وهي نسبة مرتفعة جداً.

وقد لا تغطي العدد الإجمالي للأميين في تونس إذا تجاوزنا المعايير التقليدية للأمية، أي الجهل بالقراءة والكتابة، لنأخذ في الاعتبار المعايير المستحدثة، بما فيها الجهل باللغات والتكنولوجيا الحديثة، وتشير تقارير مختلفة إلى أن المدارس التونسية تعرف 100 ألف حالة انقطاع عن الدراسة كل سنة، وهو ما سيفاقم أيضاً نسبة الأميين على المدى المتوسط والبعيد.

وأبدت السلطات التونسية حرصاً كبيراً على اتخاذ الإجراءات الضرورية للتصدي لهذه الكارثة المجتمعية، التي تهدد بالفعل مستقبل البلاد وتجعل من إمكانية النهوض الاقتصادي والاجتماعي والحضاري احتمالاً صعب التحقيق.

ولا بد من الاعتراف بأن اتخاذ إجراءات مهما كانت أهميتها قد يحد من حجم الظاهرة، ولكنه لا يقضي عليها، ذلك أن تشخيص هذا الداء يؤكد أن التعليم والمنظومة التعليمية هما حجر الزاوية في فهم أسباب الحصيلة السلبية، التي تعرفها تونس في هذا الخصوص.

والتي غيرت في العمق التركيبة المجتمعية، لجهة أن تدني المنظومة التعليمية وتوقف المدرسة على لعب دور المصعد الاجتماعي أسهم في تآكل الطبقة الاجتماعية الوسطى، التي مثلت على مدى أحقاب ضمانة أساسية لمجتمع تونسي حديث ومفتوح على ثقافات الآخرين وبعيداً عن نزعات التطرف والإرهاب ومثالاً متفرداً يُحتذى.

وفي قلب المنظومة التعليمية تأتي مكانة المعرفة، فمنذ أن كفت المعرفة أن تكون هدفاً في حد ذاتها، وطغت قيمة المال على المجتمع فقدت تونس ما مكنها من التميز والتفرد في محيطها الإقليمي والحضاري.

وعلى عكس الإرادة السياسية، التي قادت الزعيم التاريخي الحبيب بورقيبة، الذي راهن على تنمية القدرات المعرفية للتونسيين، من خلال الاستثمار في التعليم، فإن عشرية الخراب، التي قادتها حركة النهضة الإخوانية عملت على تدمير مقومات تفرد المجتمع التونسي، وحاولت بشتى الطرق مواصلة نهج تهميش التعليم والمنظومة التعليمية، واستثمرت الكثير في خلق مناخات جهل بدلاً من تركيز أسس مجتمع المعرفة.

ولا بد من التذكير في هذا الخصوص أن عملية التدمير الممنهج للمنظومة التعليمية بدأ في النصف الثاني من حكم الرئيس التونسي الراحل زين العابدين علي، حيث تم إجهاض مشروع إصلاح التعليم، الذي انطلق به في بداية حكمه نهاية تسعينيات القرن الماضي، وهو مشروع إصلاحي يضمن تحقيق الحد الأدنى من التكوين التعليمي والمعرفي، ويفتح باب التميز للمتفوقين.

ويُعتقد أن الانحراف بالمسار الإصلاحي بدأ عندما عم الاقتناع بفكرة شعبوية، وهي أن مبدأ المساواة بين التونسيين وديمقراطية التعليم يقتضيان ضمان النجاح للجميع، وهو ما أدى بالتدريج إلى تعميم الرداءة وتدني المستوى التعليمي، وتدهور المدرسة العمومية، وتغييب قيمتي التفوق والإبداع.

وفي غمرة المد الشعبوي نسي الجميع أن دور الدولة والمجتمع هو توفير المساواة في ظروف التعليم من بنية أساسية وإمكانات مادية وبشرية على نفس الدرجة من الجودة والكفاءة، ولكن ضمان النجاح فضلاً عن التألق هو متعلق باجتهاد الفرد وليس شرطاً من شروط المساواة والديمقراطية.

وتركيز مجتمع المعرفة والإبداع يحتاج إلى قرار سياسي استثنائي، وإن وضع الخطط والاستراتيجيات للنهوض بقطاع التعليم هو أيضاً قرار سياسي، وإن توفير الإمكانات لذلك وخلق الأطر المجتمعية والاقتصادية، التي تسهل استيعاب الكفاءات المتخرجة من المدارس الوطنية هو كذلك قرار سياسي.

إن الرهان على التعليم والمعرفة والإبداع والبحث العلمي هو رهان الدول، التي تريد ضمان الديمومة والتميز لشعوبها ومجتمعاتها، ومن أجل هذه الأهداف السامية تضع هذه الدول الاستراتيجيات الضرورية والخطط الاتصالية اللازمة للتوعية ولتسويق الصورة، التي تحفز على الإبداع والتفوق.

وإن معيار تقدم المجتمعات هو من المكانة التي يوليها للتعليم والمعرفة وقدرة منظومته التعليمية على خلق شروط النجاح والتميز والإبداع، لأن معركة المعرفة والإبداع هي أم المعارك، وإن أقصر الطرق للاندثار المجتمعي والحضاري هو السعي لإشاعة الجهل والخرافة لغاية التمكن من المجتمع والسطو عليه.