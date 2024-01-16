«ذخائر الإمارات».. كتاب نخبة المتون

حينما تسمع ببعض الأفكار، وتتأمل خطوطها العريضة، تشعر بأنها ستكون غير اعتيادية. وفي انتظارها لتتحقق، وتصبح ناجزة، شوق وتلهف.

إحدى هذه الأفكار ما تحقق في كتاب ((ذخائر الإمارات)) الذي وصل إليّ، وتصفحته؛ فإذا هو مجموعة متون في متن واحد، إن جاز التعبير.

وكما التعامل مع مادة شائقة، مسرعاً، استعرضت العناوين وأسماء المؤلفين والملخصات الرشيقة للمحتويات؛ فاكتشفت أن حجم الجهد المبذول في هذا الكتاب المرجع كان كبيراً، لا من ناحية الوقت الذي استغرقه اختيار الكتب الخمسين، وهي الذخائر التي ضمها بين دفتيه، بل اللافت هو تلك الملخصات التي بسطت المحتوى وكثّفته، فقدمت للقارئ الكثير بكلمات قليلة، لتصبح بذلك - الملخصات - أشبه ما تكون بـ((قلب الخسة))، دلالة على لبّ الموضوع وصلبه، ناهيك عن اللغة والأسلوب الآسر، ليأتي بعدها الإخراج والتنفيذ المحكمان، ليكملا اللوحة الأيقونة. وأضيفت إلى ملخصات المتون الخمسين تلك، نبذ عن المؤلفين. وكتاب ذخائر الإمارات يرقى، بمجمله، إلى مستوى ماتع من الإبهار.

إن الكتب المختارة في ((ذخائر الإمارات)) من ناحية طبيعة محتواها، شملت ميادين شتى، العلمية والفكرية والدراسات الإنسانية بتشعباتها المختلفة، وبذلك يكون الكتاب قد حوى بين دفتيه نخبة المتون المحلية، التي صدرت في الـ50 عاماً الماضية من عمر دولة الاتحاد، ما يعني أن المتلقي حينما يقرأ هذا الكتاب المرجع، يكون عملياً قد قرأ خمسين كتاباً.

وكما بات معلوماً، فإن كتاب ((ذخائر الإمارات))، في طبعته الحالية، يعد الجزء الأول، وسيتبعه الجزء الثاني في قابل الأيام، محتوياً، كما يُتوقع، على خمسين كتاباً جديداً، ويحمل العنوان ذاته. والكتاب جاء (هدية من مركز أبوظبي للغة العربية، بين يدي الخمسين الجديدة من عمر وطننا الغالي) كما جاء على الغلاف الأخير للكتاب.

ما قصة العناوين الخمسين تلك؟ وما علاقتها بالنموذج التنموي الذي قدمته دولة الإمارات؟ هذا ما سنضيء عليه في الأسبوع المقبل.