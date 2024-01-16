Wednesday, 17 January 2024 03:57 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


«ذخائر الإمارات».. كتاب نخبة المتون

1/16/2024 7:22:26 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

حينما تسمع ببعض الأفكار، وتتأمل خطوطها العريضة، تشعر بأنها ستكون غير اعتيادية. وفي انتظارها لتتحقق، وتصبح ناجزة، شوق وتلهف.

إحدى هذه الأفكار ما تحقق في كتاب ((ذخائر الإمارات)) الذي وصل إليّ، وتصفحته؛ فإذا هو مجموعة متون في متن واحد، إن جاز التعبير.

وكما التعامل مع مادة شائقة، مسرعاً، استعرضت العناوين وأسماء المؤلفين والملخصات الرشيقة للمحتويات؛ فاكتشفت أن حجم الجهد المبذول في هذا الكتاب المرجع كان كبيراً، لا من ناحية الوقت الذي استغرقه اختيار الكتب الخمسين، وهي الذخائر التي ضمها بين دفتيه، بل اللافت هو تلك الملخصات التي بسطت المحتوى وكثّفته، فقدمت للقارئ الكثير بكلمات قليلة، لتصبح بذلك - الملخصات - أشبه ما تكون بـ((قلب الخسة))، دلالة على لبّ الموضوع وصلبه، ناهيك عن اللغة والأسلوب الآسر، ليأتي بعدها الإخراج والتنفيذ المحكمان، ليكملا اللوحة الأيقونة. وأضيفت إلى ملخصات المتون الخمسين تلك، نبذ عن المؤلفين. وكتاب ذخائر الإمارات يرقى، بمجمله، إلى مستوى ماتع من الإبهار.

إن الكتب المختارة في ((ذخائر الإمارات)) من ناحية طبيعة محتواها، شملت ميادين شتى، العلمية والفكرية والدراسات الإنسانية بتشعباتها المختلفة، وبذلك يكون الكتاب قد حوى بين دفتيه نخبة المتون المحلية، التي صدرت في الـ50 عاماً الماضية من عمر دولة الاتحاد، ما يعني أن المتلقي حينما يقرأ هذا الكتاب المرجع، يكون عملياً قد قرأ خمسين كتاباً.

وكما بات معلوماً، فإن كتاب ((ذخائر الإمارات))، في طبعته الحالية، يعد الجزء الأول، وسيتبعه الجزء الثاني في قابل الأيام، محتوياً، كما يُتوقع، على خمسين كتاباً جديداً، ويحمل العنوان ذاته. والكتاب جاء (هدية من مركز أبوظبي للغة العربية، بين يدي الخمسين الجديدة من عمر وطننا الغالي) كما جاء على الغلاف الأخير للكتاب.

ما قصة العناوين الخمسين تلك؟ وما علاقتها بالنموذج التنموي الذي قدمته دولة الإمارات؟ هذا ما سنضيء عليه في الأسبوع المقبل.

MENAFN16012024000110011019ID1107729755

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث