إحصائيات الرؤساء التنفيذيين

قليلة هي التقارير الإحصائية الإدارية في العالم العربي. ولذلك أثلج صدري صدور تقرير ((حالة القيادات التنفيذية 2023)) المعد من قبل مؤسسة ((سنام)).

فقد رصد حالات التعيينات والاستقالات للرؤساء التنفيذيين في كبريات الشركات السعودية المدرجة في البورصة.

هناك 291 رئيساً تنفيذياً، 81 في المئة منهم مواطنون سعوديون، في حين يشكل المقيمون نحو 18 في المئة، وهذا يعني أن المليارات التي تحققها الشركات المدرجة يقودها أبناء البلد. وهناك أسباب عديدة لدواعي الاستقالات نصفها كان ((لظروف خاصة)).

وما يهمني هو النقاش الذي يثير الجدل في العالم عموماً وهو ما المدة المثالية التي يستمر بها الفرد في منصبه كرئيس تنفيذي أو مدير عام.

فوجدنا مثلاً أن معدل استمرارية الرؤساء التنفيذيين في المنصب بالسعودية يقدر بنحو 5.7 سنوات. وكانت المفارقة أن أطول مدة بقاء كانت بمعدل 11 عاماً في قطاع التجزئة والسلع الاستهلاكية، ومثلها لتجارة توزيع السلع الكمالية.

في حين كانت مدة المكوث في قطاع التطبيقات وخدمات التقنية نحو 8 سنوات. أما أقل القطاعات فكان إدارة وتطوير العقارات (2.5 سنة)، والمرافق العامة (3.7 سنوات)، والبنوك (3.9 سنوات). وكان لافتاً أنه على الرغم من استقرار المصارف إلا أن مدة بقاء الرئيس التنفيذي لا تتجاوز أربع سنوات.

والخلاصة أن نصف الرؤساء التنفيذيين (53 %) يبقون نحو ثلاث سنوات ونصف في المنصب، ونحو ثلثهم (28 %) ما بين أربع إلى عشر سنوات، وخمسهم (19 %) يمكثون أكثر من عشر سنوات ليقودوا المشهد.

وكان لافتاً أن نصف الرؤساء التنفيذيين في الشركات السعودية المدرجة يحملون شهادة بكالوريوس (48 %)، والماجستير (41 %)، ولم يحمل الدكتوراه سوى 5 في المئة ومثلها لحملة الثانوية العامة الذين لم تمنعهم شهادتهم من التألق في إدارة كبريات المؤسسات.

ويروج لنا الأمريكان أن شهادة الماجستير في إدارة الأعمال مهمة لك كقيادي إلا أن إحصائيات السعودية تشير إلى أن ربعهم فقط (26 %) يحملون MBA، في حين كان الغالبية الساحقة من تخصصات مختلفة.

كنت دائماً ما أقول إننا في قطاع الاستثمار نجد تناغماً عجيباً في العمل مع المهندسين، ربما باعتبارهم يحسنون حل المشاكل بحكم تخصصهم problem solvers، وهو ما يميز قياديين القطاع الاستثماري، أيضاً، على اعتبار أنهم بعيدون عن الروتين لأن فضاء الاستثمار يجعلك تفكر في كل الحلول الممكنة التي توصلك إلى هدفك أو تقلل تداعيات قراراتك المالية عليك وعلى المستثمرين.

فقد تبين أن ثلث الرؤساء التنفيذيين السعوديين (33 %) هم من المهندسين.

وما زالت جامعة الملك سعود تقدم أكبر عدد من الرؤساء التنفيذيين السعوديين (76 شخصاً)، بعدها من درسوا في جامعة الملك فهد (51)، ثم جامعة الملك عبدالعزيز (15)، وجامعة الملك فيصل (7). ويحق لجامعة الملك سعود أن تفخر بأن نصف من يقودون قطاع البنوك هم من خريجيها ونصف من يقودون دفة قطاع الاتصالات هم من خريجي جامعة الملك فهد.

ما أسعدني، أن أعضاء مجالس الإدارة في الشركات السعودية يقدرون العاملين في الشركات المميزة مثل ((سابك)) و((أرامكو))، حيث جاء أكبر عدد منهما كرؤساء تنفيذيين بنحو 21 لسابك و14 لأرامكو.

أكتب هذا المقال، ليدرك متخذ القرار وكل من لديه مقدرة بحثية، أهمية أن يزودوا الإعلام والمختصين بهذه التقارير لأنها تساعد متخذ القرار في إدراك أين يذهب خريجوهم، وما إسهاماتهم المجتمعية.

وهناك تقارير أخرى لا تقل أهمية تصلني بشكل دوري عن التعويضات المالية في شتى القطاعات مثل معدل رواتب العاملين من المدير العام حتى أدنى موظف. فضلاً عن مكافآت نهاية العام (البونص)، والامتيازات المادية بشتى أنواعها. وهي مسألة مهمة لتدرك الشركات وحتى القطاعات الحكومية كيف يمكن أن تستقطب الكفاءات بعروض سخية.

خلاصة الكلام، أن المعلومات والإحصائيات في غاية الأهمية حتى نبني قراراتنا على أرضية صلبة.