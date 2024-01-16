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للمرة الأولى.. بيلاروسيا تتبنّى «العقيدة النووية»

1/16/2024 7:22:26 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

كشف وزير الدفاع البيلاروسي، فيكتور خرينين، عن تبني بلاده لـ((العقيدة النووية))، وقال إن بيلاروسيا ستطرح عقيدة عسكرية جديدة، تنص على استخدام الأسلحة النووية للمرة الأولى في التاريخ.

جاءت تصريحات خرينين، خلال اجتماع مجلس الأمن البيلاروسي، أمس. وأضاف خرينين: ((إننا ننقل بوضوح آراء بيلاروسيا بشأن استخدام الأسلحة النووية التكتيكية المتمركزة على أراضينا. لقد ظهر فصل جديد نحدد فيه بوضوح التزاماتنا تجاه حلفائنا)).

جدير بالذكر أن روسيا أرسلت، العام الماضي، أسلحة نووية تكتيكية، للتمركز في بيلاروسيا، على الرغم من عدم وجود تفاصيل حول عددها. وقالت روسيا حينها، إنها ستحتفظ بالسيطرة على تلك الأسلحة المخصصة للاستخدام في ساحة المعركة، ولها مدى قصير ومردود منخفض نسبياً. ووفق مراقبين ليس من الواضح حتى اللحظة كيف يمكن تطبيق العقيدة البيلاروسية الجديدة على الأسلحة الروسية.

وقال أمين مجلس الأمن البيلاروسي، ألكسندر فولفوفيتش، إن نشر الأسلحة النووية الروسية في بيلاروسيا يهدف إلى ردع العدوان من بولندا، العضو في حلف شمال الأطلسي ((ناتو)).

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