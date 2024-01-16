«حرب كلامية» بين بيونغيانغ وسيئول

حذّر الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، أن أي انتهاك من جارته كوريا الجنوبية ((ولو حتى لمليمتر واحد)) من أراضي بلاده سيُشعل حرباً بين الكوريتين.

فيما أكدت سيئول أنها سترد ((أضعافاً مضاعفة)) على أي استفزاز من قبل الجارة الشمالية.

يأتي تحذير كيم إثر حل بيونغيانغ، رسمياً، الوكالات الحكومية المكلفة بملف إعادة توحيد الكوريتين، بحسب ((فرانس برس)).

في الغضون، حذّر رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، من أن بلاده سترد ((أضعافاً مضاعفة)) على أي استفزاز من جانب الجارة النووية، كوريا الشمالية. وقال يون، خلال جلسة للحكومة في سيئول إنه ((إذا قامت كوريا الشمالية باستفزاز، فسنرد عليه أضعافاً مضاعفة))، مشدداً على أن جيش بلاده لديه ((قدرات رد ساحقة)).

يأتي التصعيد بين الكوريتين بعد أسابيع على اعتبار كيم أن مواصلة السعي لمصالحة مع كوريا الجنوبية كانت ((خطأ يجب ألا نكرره)). إذ تدهورت العلاقات بين الكوريتين بشكل حاد خلال العام الماضي، بينما استدعى إطلاق بيونغيانغ قمراً اصطناعياً تجسسياً، تعليق سيئول اتفاقاً عسكرياً أبرم عام 2018 كان يرمي إلى نزع فتيل التوترات في شبه الجزيرة الكورية.

ومؤخراً، أعلن الزعيم الكوري الشمالي أن الرغبة في المصالحة، أو إعادة التوحيد مع كوريا الجنوبية، ((خطأ)). وقال كيم، خلال اجتماع اللجنة المركزية لحزب العمال الحاكم في بيونغيانغ: ((أعتقد أن اعتبار الأشخاص الذين يصفوننا بأننا (العدو الأسوأ).. كأشخاص نسعى إلى المصالحة والوحدة معهم، خطأ يجب ألا نكرره)).

وقبل القرار الكوري الشمالي الأخير، كانت تتولى إدارة العلاقات الدبلوماسية بين الطرفين: وزارة التوحيد في سيئول، ولجنة إعادة التوحيد السلمي في بيونغيانغ، والأخيرة من الوكالات التي أعلنت الجمعية الشعبية العليا حلها. كذلك، نص قرار الحال على أن ((إعادة توحيد كوريا لا يمكن تحقيقها أبداً مع جمهورية كوريا (الجنوبية))).

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