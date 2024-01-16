غارات إسرائيلية غير مسبوقة على جنوب لبنان

قال وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبدالله بو حبيب، إن لبنان وضع تصوراً جدياً لضمان استقرار حدوده الجنوبية، فيما تبدي إسرائيل جاهزيتها لتوسيع رقعة القتال والهجوم على لبنان.

ونقل بيان صادر عن وزارة الخارجية عن الوزير بو حبيب قوله، بعد لقائه أمس، سفيرة كندا في لبنان ستيفاني ماكولم: ((بادر لبنان إلى وضع تصور جدي لضمان استقرار حدوده الجنوبية من خلال الرسالة الأخيرة التي تقدم بها إلى الأمم المتحدة)). وأضاف: ((ننتظر من الدول الفاعلة دعم هذه المبادرة حفاظاً على الأمن والسلم الإقليميين، ولمنع توسع رقعة الحرب في الشرق الأوسط)).

لكن قائد القيادة الشمالية للجيش الإسرائيلي، اللواء أوري غوردين، قال إن الجيش يظل ((أكثر استعداداً من أي وقت مضى))، جاهزاً لمواجهة أي تصعيد محتمل في المنطقة الحدودية مع لبنان، وشدد على أن الجيش جاهز، حتى لو انطلق الهجوم الليلة، وفقاً لموقع ((سكاي نيوز عربية)).

وخلال تفقده مناورة، حيث تدرب المقاتلون على شن هجوم على لبنان، أفاد غوردين بأن هذه المناورة تهدف إلى ((رفع مستوى جاهزيتنا لتوسيع رقعة القتال والهجوم على لبنان حيث نكون أكثر استعداداً من ذي قبل)). وأشار إلى أن الجيش يسعى إلى ((تجريد حزب الله من قدراته ودفعه إلى الخلف)) عن الحدود.

وأمس، قال الجيش الإسرائيلي إن قواته الخاصة شنت ضربة في منطقة عيتا الشعب في لبنان. ولم يفصح عن طبيعة القوات التي نفذت العملية أو المكان الذي استهدفته. وأضاف أنه قصف أيضاً بالطائرات منصة إطلاق صواريخ مضادة للدبابات تابعة لـ ((حزب الله)).

وتعرض وادي السلوقي بجنوب لبنان لما لا يقل عن 16 غارة جوية إسرائيلية على نحو سريع ومتتالٍ، ووصفت هذه الضربات بأنها ((أكثر قصف مكثف لموقع واحد)) منذ بدء القتال قبل ثلاثة أشهر. وقال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف مواقع لـ ((حزب الله)) في وادي السلوقي. وذكرت إذاعة كان الإسرائيلية أن الهجوم كبير وغير معتاد وطال عشرات الأهداف.

وكان حزب الله أعلن أمس، أنه نفذ سلسلة من الهجمات عبر الحدود، مثلما يحصل منذ 8 أكتوبر على نحو يومي.

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