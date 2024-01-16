إسرائيل تعاود التوغل في شمال غزة وتكثف القصف بالجنوب

تعرّضت مناطق في جنوب قطاع غزة، أمس، لقصف إسرائيلي عنيف بعد ساعات على إعلان إسرائيل أن مرحلة العمليات ((المكثفة)) في الجنوب ((ستنتهي قريباً))، فيما عاودت دبابات إسرائيلية اجتياح مناطق في شمال القطاع كانت انسحبت منها الأسبوع الماضي.

وسُمع دوي انفجارات وقصف مدفعي في جنوب القطاع. وكان الطيران الإسرائيلي قصف خلال الليل منطقة خان يونس، كبرى مدن جنوب القطاع، وحيث تتركّز العمليات البرية والغارات الجوية منذ أسابيع.

وقال سكان في غزة، أمس، إن دبابات إسرائيلية عاودت اجتياح مناطق في شمال القطاع كانت انسحبت منها الأسبوع الماضي، حيث أعلنت إسرائيل تقليص قواتها في شمال القطاع في إطار الانتقال إلى عمليات محددة أصغر حجماً.

ارتفاع الحصيلة

وقالت السلطات الصحية في القطاع، في بيان، إن القصف الإسرائيلي خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية أسفر عن مقتل 158 شخصاً في غزة، ما يرفع حصيلة قتلى الحرب، التي دخلت الآن شهرها الرابع، إلى 24285 شخصاً، فضلاً عن مفقودين بالآلاف في عداد القتلى تحت الأنقاض. كما أفادت بإصابة 61154 شخصاً بجروح.

وبدأ بعض من مئات الآلاف الذين فروا من الشمال في مطلع الحرب في العودة الأسبوع الماضي إلى المناطق التي تعرضت للقصف وانسحب منها الإسرائيليون. لكن سكاناً قالوا إن التجدد المفاجئ للقتال في الشمال سيوقف الآن خططهم للعودة إلى منازلهم.

ونزح مئات آلاف الفلسطينيين من شمال القطاع المحاصر إلى الجنوب بعد إنذارات إسرائيلية متتالية في الأسابيع الأولى من الحرب للإخلاء، وهرباً من القصف والهجوم البري الإسرائيلي.

قتلى ومنصات

وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته قتلت عشرات المسلحين الفلسطينيين حول بلدة بيت لاهيا في شمال القطاع وعثرت أيضاً على نحو 100 منصة لإطلاق الصواريخ. وذكر في بيان: ((خلال نشاط الجيش الإسرائيلي في منطقة بيت لاهيا، عثرت القوات على حوالي 100 منصة لإطلاق القذائف الصاروخية و60 قذيفة صاروخية جاهزة للإطلاق)).

في غضون ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل جنديين في القطاع، ليرتفع عدد جنوده الذين قُتلوا منذ بدء الهجوم البرّي الإسرائيلي في 27 أكتوبر، إلى 190 جندياً.

وسمع دوي إطلاق نار كثيف عبر الحدود طوال الليل، فيما ظهرت آثار صواريخ أطلقها المسلحون وأسقطتها دفاعات القبة الحديدية الإسرائيلية في مؤشر على أنهم لا يزالون يملكون القدرة على إطلاقها بعد مرور أكثر من 100 يوم على الحرب.

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