معاناة غزة تتفاقم ولا ضوء في نهاية النفق

أثارت تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي، التي أدلى بها الاثنين بأن الهجوم البري في الجنوب سينتهي قريباً تساؤلات عما إذا كان الإسرائيليون سيواصلون التقدم صوب ما تبقى من مناطق في الجنوب، فيما تتفاقم المعاناة الإنسانية في الشمال والوسط والجنوب، ولا يظهر ضوء في نهاية النفق.

ويتكدس معظم سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة تقريباً في عدد قليل من المناطق، التي لم تدخلها القوات الإسرائيلية بعد في الجنوب، ومنها دير البلح ورفح في الطرف الجنوبي للقطاع.

وفي خان يونس بكى زاهر أبو ظريفة وهو يضع جثمان ابنه سيف (سبع سنوات) في حقيبة بلاستيكية سوداء بعد الإفراج عنها، ضمن 11 جثة على الأقل من مشرحة مستشفى.

وقال أبو ظريفة إن ابنه لقي حتفه بصاروخ بينما كان يلعب على دراجة هوائية عند بوابة مدرسة، وبالقرب من مقبرة صغيرة محفورة حديثاً فك متعهد الدفن الكيس حتى يتمكن الأب من تقبيل وجه ابنه ثم أغلقه، وأهال عليه التراب. وقال الأب ((سامحني يابني مقدرتش أحميك. حسبي الله ونعم الوكيل)).

المعاناة والإذلال

ومشط سكان في رفح أنقاض منزل تعرض للقصف الليلة قبل الماضية، وقال سالم اللولحي أحد جيران أصحاب المنزل ((إيش ذنبهم؟ كانوا بيتعشوا. إحنا بدنا سلام مش حرب)).

وقال عبد الكريم محمد النازح مع أطفاله الثلاثة إلى رفح قرب الحدود مع مصر، ((الموت سيكون أفضل من هذه الحياة)) المصنوعة من ((المعاناة والإذلال))، وأضاف ((نريد العودة إلى ديارنا في الشمال))، رغم أنه يعلم أن منزله دُمر هناك.

وقالت ريدا عوض، التي نزحت مع زوجها نبيل وأولادهما من شمال القطاع إلى رفح قرب الحدود المصرية ((الأطفال مرضى باستمرار... ملابسهم غير كافية لتدفئتهم)).

وهكذا تزداد الأوضاع الإنسانية تدهوراً في هذا القطاع الصغير المحاصر، فيما تطالب المنظمات الأممية وغير الحكومية بتسريع إدخال المساعدات بكميات كافية.

ويعاني السكان من نقص في كل الخدمات والمواد الأساسية، بعدما شددت إسرائيل منذ الثامن من أكتوبر الحصار على القطاع الخاضع أصلاً لحصار، منذ العام 2007 تاريخ سيطرة حركة حماس عليه.

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