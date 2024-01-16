ضربة أمريكية جديدة تستهدف مواقع للحوثيين بعد استهدافهم سفينة

نفّذ الجيش الأمريكي، أمس، ضربة جديدة طالت صواريخ مضادة للسفن، تابعة للحوثيين في اليمن، نتيجة استهدافهم سفن شحن في البحر الأحمر، كان آخرها سفينة ترفع علم مالطا، تعرضت لصاروخ باليستي حوثي، وفق التصريحات الأمريكية.

وصرح مسؤولان أمريكيان لـ((رويترز))، شريطة عدم الكشف عن هويتهما، إن الهجوم استهدف 4 صواريخ مضادة للسفن. بينما أصيبت سفينة شحن يونانية، ترفع علم مالطا، بصاروخ قبالة السواحل اليمنية في البحر الأحمر، بحسب ما أوردت الوكالة البريطانية للأمن البحري ((أمبري)).

وقالت الوكالة إن سفينة شحن بضائع أصيبت بصاروخ جنوبي البحر الأحمر على بعد نحو 76 ميلاً بحرياً إلى شمال غربي الصليف.

وأكد مصدر في وزارة البحرية اليونانية، أنه تواصل مع الشركة التي تتبع لها السفينة، وأن الأخيرة أصيبت بصاروخ قبالة السواحل اليمنية. وأضاف إن الناقلة ((زوغرافيا)) تضم طاقماً من 24 فرداً، ولا يوجد على متنها بحارون يونانيون... وتعرّضت لأضرار محدودة بعد الاصطدام ولم يصب أي أحد بجروح، ولا تزال صالحة للإبحار، وتواصل رحلتها)). ولفت المصدر إلى أنها كانت ((تُبحر من فيتنام إلى إسرائيل)).

وأعلن الجيش الأمريكي، أمس، أنه صادر قبل بضعة أيام مكونات صواريخ إيرانية الصنع على متن سفينة في بحر العرب كانت موجهة إلى الحوثيين. ونفذت قوات النخبة في البحرية الأمريكية (((نيفي سيلز))) العملية في 11 يناير في المياه الدولية قرب سواحل الصومال، وفق ما أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية الوسطى (سنتكوم) في بيان.

وتتضمن المضبوطات ((مكونات صواريخ باليستية وصواريخ كروز))، وفق بيان سنتكوم الذي كشف أن عنصرين من قوات النخبة أعلِن فقدان أثرهما في البحر، شاركا في هذه المهمة في الأثناء، قال دبلوماسيون أوروبيون أمس، إن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قدّموا دعماً مبدئياً لفكرة تشكيل مهمة بحرية لحماية السفن من هجمات حركة الحوثي في البحر الأحمر.

وأضاف الدبلوماسيون أن الهدف هو تشكيل المهمة في موعد أقصاه 19 فبراير على أن تبدأ العمل سريعاً. وقال العديد من الدبلوماسيين إنهم يأملون في تسريع العملية في ضوء التوتر في المنطقة.

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