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هيئة بحرية بريطانية تتلقى بلاغاً عن نظام جوي مسير تم رصده قرب اليمن

1/16/2024 7:22:25 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية الثلاثاء إنها تلقت بلاغا عن رصد نظام جوي مسير مجهول الهوية على بعد حوالي 150 ميلا بحريا جنوب شرق مدينة الشحر في اليمن.

وأضافت الهيئة في مذكرة استشارية أن السلطات تجري تحقيقات.


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