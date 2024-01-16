هيئة بحرية بريطانية تتلقى بلاغاً عن نظام جوي مسير تم رصده قرب اليمن

هيئة بحرية بريطانية تتلقى بلاغاً عن نظام جوي مسير تم رصده قرب اليمن
التاريخ
1/16/2024 7:22:25 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية الثلاثاء إنها تلقت بلاغا عن رصد نظام جوي مسير مجهول الهوية على بعد حوالي 150 ميلا بحريا جنوب شرق مدينة الشحر في اليمن.
وأضافت الهيئة في مذكرة استشارية أن السلطات تجري تحقيقات.
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