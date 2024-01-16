«دافوس» يختار «جاهز» ضمن أفضل 9 مشاريع عالمية رائدة

اختار المنتدى الاقتصادي العالمي ((دافوس 2024)) مبادرة حكومة دولة الإمارات ((جاهز))، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في نوفمبر 2022، ضمن أفضل المشاريع العالمية في تقريره العالمي ((بناء الجاهزية للغد))، الذي يرصد أفضل الممارسات المؤسسية العملية الرائدة والملهمة للجاهزية للمستقبل من حول العالم.

وتم اختيار مبادرة ((جاهز))، المنصة الرقمية الوطنية الذكية لتمكين المواهب الحكومية الاتحادية بمهارات المستقبل من بين أكثر من 1000 مؤسسة حكومية وخاصة من كافة أنحاء العالم ومختلف القطاعات، بناء على النتائج والأثر الذي قامت بتحقيقه.

حيث قام المنتدى باختيار أفضل 9 مشاريع فقط من مختلف أنحاء العالم في 3 فئات رئيسية، الفئة الأولى فيها تغطي مواضيع المناخ والطاقة والغذاء، والفئة الثانية تغطي سلاسل الإمداد، والفئة الثالثة تغطي الجاهزية المؤسسية.

مهارات المستقبل

وتركز مبادرة ((جاهز)) على تأهيل وتمكين الموظفين الحكوميين بمهارات المستقبل لتعزيز جاهزية حكومة دولة الإمارات للمستقبل.

ويأتي اختيار المبادرة في ضوء الإنجازات المستمرة، التي تحققها مبادرة ((جاهز)) منذ انطلاقتها الأولى، حيث أسهمت حتى اليوم في صقل مهارات 50 ألف من الموظفين من أكثر من 50 جهة حكومية، حصلوا على أكثر من 800 ألف شارة تدريبية، بعد أن أمضوا مليون ساعة تدريبية في تعزيز جاهزيتهم بمهارات المستقبل.

بما فيها مهارات البيانات والذكاء الاصطناعي ومهارات الاقتصاد الجديد والأمن السيبراني والمهارات الرقمية ومهارات تعزيز الإنتاجية وتسريع الإنجاز، وذلك وفق أسلوب يركز على تعزيز إنتاجية الموظفين وإكسابهم المهارات اللازمة للمستقبل، لمواكبة المتغيرات المتسارعة في العمل الحكومي.

أفضل المشاريع

وأكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل ورئيسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية أن اختيار مبادرة ((جاهز)) من أفضل المشاريع العالمية في تقرير ((بناء الجاهزية للغد)) التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي يعتبر تكريماً عالمياً للنجاحات، التي تواصل تحقيقها جهود الجاهزية للمستقبل في حكومة دولة الإمارات، تجسيداً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

والتي تركز على ترسيخ موقع الدولة موطناً لاكتساب المهارات الجديدة، خاصة مهارات المستقبل وتحويل التعلم المستمر إلى مهارة راسخة للتقدم والنجاح، بما يفتح لدولة الإمارات آفاقاً جديدة لصنع مستقبل أفضل للإنسان، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتعزيز جاهزية الموظف الحكومي للمتغيرات وتمكينه بمهارات متقدمة ونوعية.

شراكات عالمية

وأشارت معاليها إلى أن حكومة الإمارات حريصة على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص، وأن مبادرة ((جاهز)) تجسد أفضل نماذج التعاون والتكامل بين القطاع الحكومي والخاص في دولة الإمارات، لتعزيز جاهزية الإنسان للمستقبل.

وأضافت معاليها: ((قمنا بإرساء شراكات مع أكثر من 18 شريكاً عالمياً، وشراكات مع هيئات حكومية رائدة لتقديم أفضل خبرات وتجارب التعليم المستمر في المجالات المتخصصة، من أجل بناء مهارات نوعية وتوفير مسارات ووحدات تعليمية مخصصة تدعم أهداف مبادرة ((جاهز)) في تعزيز مهارات المستقبل لدى الموظفين الحكوميين)).

وتم إعداد تقرير ((بناء الجاهزية للغد)) من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، ويستعرض التقرير 9 من أفضل التجارب العملية الملهمة حول العالم في القطاع الحكومي والخاص، والتي تمكنت من تحويل الاستشراف إلى مشاريع محددة للجاهزية على أرض الواقع.

كما يتطرق التقرير إلى ماهية الجاهزية ويحددها على أنها قدرة المؤسسات على التعامل مع التحديات والصدمات والتكيف باستمرار، وبشكل سريع للتعامل مع المتغيرات الجذرية والأزمات، إضافة إلى ذلك يتضمن التقرير إطاراً للجاهزية للقطاع الحكومي والخاص من 6 محاور رئيسية، أحدها محور ((جاهزية المواهب)) الذي تم فيه اختيار مبادرة ((جاهز)) .

كأفضل ممارسة عالمية لتمثيل الجاهزية للمستقبل بشكل عملي محدد يحقق الأثر، كما يتضمن إطار الجاهزية محاور جاهزية الطاقة والمياه والغذاء، وجاهزية البنية التحتية الحرجة والأمن، والجاهزية المالية، والجاهزية المجتمعية والحكومية، وجاهزية التجارة والاقتصاد.

كما قدم التقرير إطاراً آخر للقطاع الخاص، يتمحور حول جاهزية العمليات والأسواق وجاهزية المواءمة مع الحاجات والغايات المجتمعية وجاهزية التكنولوجيا الرقمية والجاهزية المؤسسية والمالية.

دعوة حصرية

ودرس المنتدى الاقتصادي العالمي 1000 مشروع عالمي، وقدم دعوة حصرية إلى الجهات، التي تم الاستقرار على مشاريعها المختارة والبالغة 9 مشاريع فقط بحسب المعايير، التي تنص على ضرورة أن تكون المشاريع ذات صلة بالجاهزية للمستقبل، وتحقيق النتائج العملية المحددة لقياس الأثر، بالإضافة إلى وجود الشراكات، التي أسهمت في تحقيق ومضاعفة أثر النتائج.

الجدير بالذكر أنه من ضمن المشاريع التسعة النهائية في التقرير هناك 3 ممارسات عالمية ملهمة من حكومات دولة الإمارات والولايات المتحدة وفنلندا للجاهزية للمستقبل، وذلك في مشاريع الجاهزية المؤسسية للمواهب والمهارات ومشاريع حلول مخاطر المناخ في المجتمعات النائية، وجاهزية التعامل مع سلاسل إمداد الغذاء في الكوارث والأزمات.

كما تضمنت ممارسات الجاهزية المختارة 3 ممارسات عالمية من الأمم المتحدة وتحديداً برنامج الغذاء العالمي ومنظمة الغذاء والزراعة ومنظمة اليونيسيف في مجالات الغذاء وسلاسل الإمداد والجاهزية المؤسسية بمشاريع جاهزية الأراضي الزراعية والتقييم الاستباقي لمخاطر الفيضانات، وتقييم سلاسل الإمداد.

وجاءت ممارسات الجاهزية من القطاع الخاص من شركة ((سيمنز)) في التوليد المستدام للطاقة في المجتمعات النائية، إضافة إلى مشروع شركة ((ايبردرولا)) الإسبانية في جاهزية الشبكة الوطنية الذكية للكهرباء وشركة ((فارمرلاين)) من غانا بمشروع الجاهزية الرقمية في القطاع الزراعي.

وتعد ((جاهز)) مبادرة وطنية استباقية، تم تصميمها لتنمية المواهب، بالشراكة بين مكتب التطوير الحكومي والمستقبل والهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية. وأطلقتها حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز جاهزية جميع موظفي الحكومية الاتحادية، وتزويدهم بالمهارات اللازمة لتحقيق الاستعداد للتعامل مع فرص وتحولات المستقبل، من خلال الجلسات الافتراضية وجلسات ((الماستركلاس))، كما يعد استكمال برنامج جاهز إلزامياً لكافة الموظفين.

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