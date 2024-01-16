1600 مؤسسة غذائية جديدة في دبي خلال 2023

كشفت بلدية دبي لــ ((البيان)) أن عدد المؤسسات الغذائية الجديدة المسجلة في دبي خلال العام الماضي بلغ حوالي 1600 مؤسسة تم إدخالها بنظام التفتيش الذكي، ما يعزز مكانة وريادة دبي كمركز عالمي في مجال سلامة الغذاء، ويبلغ إجمالي عدد المؤسسات الغذائية في دبي أكثر من 25 ألف مؤسسة. وأوضحت بلدية دبي أنه خلال العام الماضي تم الكشف عن أكثر من 533 ألف حاوية عبر موانئ الإمارة، تحتوي على 2.2 مليون صنف غذائي.

وتخضع جميع المؤسسات الغذائية في إمارة دبي بجميع مناطقها للرقابة والتفتيش للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية المعتمدة وفق معايير عالمية في سلامة الأغذية، ويشمل ذلك جميع الأنشطة الغذائية مثل المطاعم والكافيهات والسوبرماركت والمستودعات والأسواق والفنادق وشركات التموين، ويكون ذلك عبر النظام الذكي والقائمة التفقدية لكل نشاط حسب تصنيف خطورة كل نشاط.

تصنيفات

ووضعت بلدية دبي 3 تصنيفات رئيسة للمؤسسات الغذائية، وفقاً لنوع التداول، الذي يتم فيها وهي: عالية الخطورة وهذه تشمل المطاعم وما بحكمها، بالإضافة إلى الفنادق والمصانع، ومتوسطة الخطورة: وتشمل المخابز الصغيرة والمستودعات والأنشطة المهنية، ومنخفضة الخطورة: مثل البقالات والأكشاك.

ويقوم برنامج التفتيش الذكي في بلدية دبي ببرمجة دورية لزيارات التفتيش، بناء على التقييم السابق للمؤسسة، إضافة إلى التصنيفات التي تم ذكرها، وثمة زيارات أخرى تتم عبر النظام الذكي وهي: زيارات المتابعة الخاصة بالتحقق من الإجراءات التصحيحية المطلوبة في الزيارات الروتينية، إضافة إلى التركيز على متابعة المؤسسات ذات التقييم المتدني، من أجل رفع المستوى الفني والصحي لها.

وتقوم إدارة سلامة الغذاء بالعمل على تعزيز الثقة بسلامة الغذاء من خلال تصميمها لمنظومة رقابية متكاملة وفقاً لأفضل المعايير والممارسات المحلية والإقليمية والعالمية، عبر العديد من العمليات والأنظمة التي تهدف إلى توحيد الإجراءات الرقابية لتشمل: الرقابة على الأغذية المستوردة، وعلى الأنشطة والمواد الغذائية، إضافة إلى تقصّي ورصد الأمراض المنقولة عبر الغذاء، والتوعية بشأن السلامة الغذائية.

قطاع حيوي

وتولي بلدية دبي اهتماماً كبيراً في قطاع الغذاء كونه قطاعاً حيوياً، وتعمل على ضمان مقومات آمنة، باعتباره محوراً استراتيجياً يحظى بمتابعة مستمرة من القيادة الرشيدة، نظراً لوجوده ضمن قائمة أهداف التنمية المستدامة لإمارة دبي، وسعيها إلى تحقيق أعلى مستويات التميز في هذا المجال.

بما يكفل أفضل النظم الغذائية المستدامة، التي تسهم في تعزيز جودة الحياة والرفاهية لأفراد المجتمع، ورفع مستويات ومؤشرات السلامة والصحة لديهم، وتعزيز مكانة دبي العالمية في هذا القطاع المهم، وتبذل جهوداً كبيرة لبناء منظومة مستدامة للبيئة والصحة والغذاء، وتعزيز استدامة قطاع الأغذية، عبر توفير سلاسل إمداد مرنة، ونظم غذائية مستدامة وآمنة وفق أعلى معايير السلامة عالمياً.

وتم ربط موقع المؤسسات الغذائية بنظام مكاني وخرائط غوغل، للوصول للمؤسسة بشكل أسرع وأسهل، واستحداث آلية أكثر دقة في جدولة زيارات التفتيش، بناء على نتيجة تقييم المؤسسة.

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