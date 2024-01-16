زكي نسيبة يكرّم طلبة متفوقين في جامعة الإمارات

كرّم معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، أمس مجموعة من طلبة وطالبات الجامعة المتفوّقين.

وكرم فريق عون التطوّعي لفوزه بالمركز الأول مُكرّر في جائزة ((عون)) للخدمة المجتمعية لعام 2023، كما كرّم طالبات كلية الهندسة لفوزهن بالمركز الثاني في مسابقة جامعة العين للمُبتكرين والاستدامة.

وهنأ معاليه المتفوّقين والمتفوقات على إنجازاتهم الكبيرة والطموحة، وإبرازهم لمكانة جامعة الإمارات العربية المتحدة الرائدة، وقدرات طلبتها وطالباتها في جميع المجالات الأكاديمية والمجتمعية.

وأكد معالي زكي أنور نسيبة أن جامعة الإمارات ستبقى على الدوام منارة أكاديمية وبحثية متميّزة، تحتضن أبناء وبنات الوطن، وتبذل الجهود المضاعفة لتحقيق أحلامهم وطموحاتهم المستقبلية، وتواصل مسيرتها في مواكبة توجهات القيادة الرشيدة وإيمانها بأن الشباب كانوا ولا يزالون حجر الأساس الذي نبني عليه آمالنا وتطلعاتنا في مسيرة التنمية المُستدامة.

وأشار إلى أن جامعة الإمارات تسعى لمواصلة رحلة الريادة العالمية في شتى المجالات، التي تسهم في ترسيخ مكانة الدولة كمركز علمي على المستويين الإقليمي والعالمي، متمنياً للجميع النجاح والازدهار في مسيرتهم الدراسية والمستقبلية.

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