إعادة تدوير مخلفات النخيل لتعزيز الاقتصاد الدائري بأبوظبي

أكدت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية أنها لم تدخر جهداً لتشجيع المزارعين على تحويل مخلفات المزارع إلى منتجات ذات قيمة مضافة مثل الأغذية والأعلاف الحيوانية والمنتجات البيولوجية والطاقة الحيوية.

وأوضحت الهيئة أن التطور الملحوظ في زراعة النخيل أسهم في تعزيز نظام الاقتصاد الدائري من خلال تشجيع المزارعين على تحويل مخلفات النخيل إلى منتجات ذات قيمة مضافة، حيث تعتبر مخلفات النخيل مورداً اقتصادياً مهماً جداً إذا تم استغلاله بشكل جيد.

وتعتبر النخيل ثروة حقيقية بثمارها ومخلفاتها، حيث تنتج شجرة النخيل حوالي 25 كجم من المخلفات سنوياً، منها 10 إلى 15 سعفة نخيل تزن الواحدة منها حوالي 2 كجم، حيث تحتفظ بأكثر من 60 % من وزنها بعد التجفيف، كما تنتج النخلة 10 كربوهيدرات تزن الواحدة 75 كجم وحوالي 2.5 كجم من الألياف.

وأشارت الهيئة إلى أن مخلفات النخيل تسهم في صناعة الأخشاب، وتستخدم في صناعة الأثاث، وخشب الأرابيسك، والورق، والحبال، والفحم، فهو مصدر مهم للأسمدة العضوية وتستخدم أليافه كوسيلة زراعية بديلة تعزز استدامة النظام البيئي.

فرص

ونظراً للتطور القوي لقطاع الصناعات التحويلية في الدولة، أسهم هذا القطاع في إفراز العديد من الفرص الكبيرة لتطوير الصناعات القائمة على النخيل والتمور، بما في ذلك إنتاج الدبس والخل والسكر، فضلاً عن إنتاج الخميرة وكعك التمر والقهوة والحلويات.

بالإضافة إلى علف نواة التمر، الأمر الذي يدعم الصناعات الغذائية في إمارة أبوظبي والخدمات اللوجستية المقدمة لشركات الغذاء العالمية، حيث تمثل توجهاً ثابتاً وأولوية استراتيجية لدعم استدامة سلاسل الإمداد.

وأشارت الهيئة إلى أن قطاع الصناعات الغذائية يعد عنصراً محركاً ومحفزاً لتطوير القطاع الزراعي وخلق قيمة مضافة للإنتاج المحلي وتحسين العائد الاقتصادي للزراعة والمزارعين، حيث يحقق التصنيع الغذائي أقصى استفادة ممكنة من الإنتاج الزراعي النباتي والحيواني.

وأوضحت أن التطور الذي حققه قطاع الزراعة في إمارة أبوظبي يخلق آفاقاً واسعة لزيادة الاستثمارات في قطاع الصناعات الغذائية وزيادة عدد المشاريع الغذائية التي تعتمد على التكنولوجيا المتطورة وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة التي تضمن زيادة الإنتاجية واستقرار سوق الغذاء في إمارة أبوظبي والدولة.

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