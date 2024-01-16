جواهر القاسمي تتفقد مؤسسات تعليمية وصحية وتنموية بمصر

زارت قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة ((مؤسسة القلب الكبير))، جمهورية مصر العربية.

والتقت سموها خلال الزيارة عدداً من المؤسسات التعليمية والصحية والتنموية التي تعمل مع ((مؤسسة القلب الكبير))، وبحثت معها الخطط المستقبلية اللازمة لتطويرها وتعزيز كفاءتها في خدمة أبناء المجتمع المصري.

وأكدت سمو الشيخة جواهر القاسمي أن مصر هي القلب النابض للعروبة وحضارتها، وأن شعب مصر مدرسة في الكرم والعطاء والأخوة، ويشهد لمصر عبر التاريخ وقفاتها الدائمة إلى جانب إخوتها في كل بلد عربي، وأن مشاريع ((مؤسسة القلب الكبير)) في مصر ثمرة من ثمار التعاضد الإماراتي المصري.

وفي حديثها أمام الكادر الطبي في مستشفى ((أهل مصر للحروق))، الذي موّلته ((مؤسسة القلب الكبير)) بـ272 ألف دولار أمريكي ((نحو 999 ألف درهم))، أكدت سموها أن الاحتضان المجتمعي والدعم النفسي الذي تمثله فكرة المستشفى ببرنامجه العلاجي، لا يقلان أهمية على العلاج الدوائي.

مشيرة إلى أن المرضى بشكل عام وضحايا الحروق بشكل خاص يحتاجون للشعور بالاحتواء والاهتمام والرعاية والدعم المعنوي والعاطفي لتمكينهم من الصمود أمام آلامهم واستكمال رحلة علاجهم. كما أوضحت سموها أن الدعم الذي قدمته ((القلب الكبير)) يعتبر متواضعاً أمام كرم وعطاء الشعب المصري، وأمام دفء قلوب المصريين التي تعتبر بحد ذاتها خير علاج وخير سند لأبناء الشعب المصري بشكل عام، والفئات المستفيدة من خدمات المستشفى بشكل خاص.

وخلال زيارتها لأقسام علاج المرضى في المستشفى، التقت سمو الشيخة جواهر القاسمي مجموعة من المصابين بالحروق والمتعافين منها، واستمعت إلى ملاحظاتهم واقتراحاتهم.

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