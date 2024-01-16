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ربط برنامج الصحة المدرسية إلكترونياً بـ313 مدرسة حكومية

1/16/2024 7:22:24 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

كشفت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية عن ربط برنامج الصحة المدرسية مع 313 مدرسة حكومية إلكترونياً كمرحلة من دبي إلى الفجيرة، مؤكدة أنه يجرى العمل على استكمال الربط الإلكتروني مع بقية المدارس الحكومية.

وأشارت المؤسسة إلى التحاق أكثر من 164,100 طالب وطالبة ببرنامج الصحة المدرسية ضمن خطه متكاملة للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والمجتمع التعليمي.

كما نجحت المؤسسة في تقديم ما يزيد على 170 ألف جرعة لقاح وفق البرنامج الوطني لتحصين طلبة المدارس.

وأكدت المؤسسة أن برنامج الصحة المدرسية من أهم البرامج الصحية الوقائية التي تدعم نمو الأطفال واليافعين في جميع مراحل حياة الإنسان عبر توفير بيئة وقائية لطلاب المدارس وتعزيز صحتهم ورفاهيتهم، والحفاظ على بيئة مدرسية صحية ومستدامة.

تصميم

وأفادت بأن برنامج الصحة المدرسية من أهم البرامج الصحية الوقائية التي تبنتها مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية والتي تنسجم مع أهداف التنمية المستدامة، حيث تم تصميمه باستخدام الأنظمة الذكية كونه منصة مركزية ونموذجاً متكاملاً للرعاية يمتد إلى أماكن صحة الطفل بأكملها من المدارس إلى مستويات الرعاية المتقدمة، كما يسمح بتبادل المعلومات ثنائية الاتجاه عبر السجلات الصحية الإلكترونية.

تلبية

وفي ظل تطور التكنولوجيا بشكل مستمر وسريع، يلبي الربط الإلكتروني لبرنامج الصحة المدرسية احتياجات الطلبة الصحية والنفسية والوقائية كافة.

وذلك بتوفير قاعدة بيانات وملف طبي إلكتروني للطالب يشمل التاريخ الطبي والإجراءات الصحية والوقائية المقدمة للطالب، ويعد الربط الإلكتروني مجدياً لتحديد الاحتياجات الصحية للطالب بشكل دقيق، إضافة إلى تحسين الاتصال بين جميع الجهات المعنية، ومن ذلك المعلمون وأولياء الأمور والفرق الطبية.

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