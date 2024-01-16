200 صانع قرار وخبير يشاركون في «يومكس وسيمتكس» 23 الجاري

تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، تنظِّم مجموعة أدنيك بالتعاون مع وزارة الدفاع، الدورة السادسة لمعرضي الأنظمة غير المأهولة ((يومكس 2024)) والمحاكاة والتدريب ((سيمتكس 2024))، في الفترة من 23 إلى 25 يناير الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض بمشاركة كبرى الشركات العالمية والمحلية ويستقطب ما يزيد عن 200 من كبار القادة وصناع القرار والخبراء، يناقشون على مدار عدد من الجلسات أبرز التحديات والقضايا الإقليمية والدولية بالإضافة لاستعراض أحدث التقنيات والابتكارات التي تشهدها هذه القطاعات وسبل توظيفها للاستخدامات المدنية والعسكرية.

وقال اللواء الركن الدكتور مبارك بن غافان الجابري، رئيس اللجنة العليا المنظِّمة للمعرضين إن فعاليات معرضي ((يومكس وسيمتكس)) شهدت منذ انطلاقتها الأولى في عام 2015 تطورات نوعية على كافة الصعد. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد أمس في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، لبحث آخر التحضيرات والاستعدادات لإطلاق النسخة الأضخم من المعرضين والمؤتمر المصاحب لهما والتي تنظم من قبل مجموعة أدنيك بالتعاون مع وزارة الدفاع.

تنمية

وأوضح الجابري أن الدورة الحالية للمعرضين تعد الأكبر والأضخم، والتي تعكس الأهمية المتزايدة للأنظمة غير المأهولة في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين.

وأشار إلى أن الدورة الحالية ستشهد مشاركة العديد من الوفود والبعثات الرسمية، حيث تم توجيه ما يزيد عن 245 دعوة رسمية للوفود الزائرة من جميع أنحاء العالم، كما وسيتضمن اليوم الأول إقامة حفل افتتاح يشارك فيه كبار المسؤولين والضيوف من داخل وخارج الدولة، والذي سيتم من خلاله استعراض التطور الكبير على صناعات الأنظمة غير المأهولة وريادة دولة الإمارات لهذه القطاعات الحيوية.

من جانبه قال حميد مطر الظاهري العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك: إن الدورة الحالية ستشهد إطلاق خمس مبادرات جديدة تقام للمرة الأولى، منها إطلاق منصة يومكس التجارية بمشاركة أكثر من 37 شركة عالمية ومحلية متخصصة في الاستخدامات المدنية والتجارية للأنظمة غير المأهولة، كما سيتم للمرة الأولى تنظيم العروض الحية البرية والبحرية للأنظمة غير المأهولة في المنصة الكبرى والقناة المائية التابعة لأدنيك.

وأضاف: سيتم إطلاق منصة جديدة للشركات الناشئة من جميع أنحاء العالم، ودعوة هذه الشركات لتقديم أحدث الابتكارات والتقنيات للتنافس على جائزة (يومكس نكست جين للإبتكار)، بالإضافة لإطلاق برنامج الجلسات الحوارية اليومية للقطاع التجاري بمشاركة متحدثين من الشركات الرائدة في هذا القطاع.

وكشف الظاهري عن أن الدورة الحالية للمعرضين تستقطب مشاركة قياسية من قبل كبرى الشركات العالمية المتخصصة بهذه القطاعات الحيوية، حيث ارتفعت المساحة المخصصة للعروض بنسبة 15 % مقارنة مع الدورة السابقة في عام 2022 لتصل إلى ما يزيد عن 30 ألف مترمربع كما يشارك في المعرضين ما يزيد عن 214 شركة عارضة وبنسبة نمو وصلت إلى 19 % مقارنة بالدورة السابقة إضافة إلى مشاركة أكثر من 35 دولة وبنسبة زيادة 30 % في عدد الدول المشاركة مقارنة مع الدورة الماضية.

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