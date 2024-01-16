محمد الشرقي يطلع على الخطط الاستراتيجية لـ «الفجيرة للثقافة والإعلام»

أكّد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، أهمية دور المؤسسات الإعلامية في دعم منظومة العمل الإعلامي في الدولة، والمساهمة في رفد قطاع الثقافة وتعزيز مكانته عبر ترسيخ عناصر القيم الاجتماعية والهوية الوطنية والإرث الثقافي الغنيّ التي تزخر بها إمارة الفجيرة خاصة، ودولة الإمارات عامة، والتعريف به عالمياً.

جاء ذلك خلال لقاء سموه، في مكتبه بالديوان الأميري، ناصر اليماحي، المدير التنفيذي لهيئة الفجيرة للثقافة والإعلام.

متطلبات الإعلام

وأشار سموه خلال اللقاء إلى الاهتمام الذي تُوليه حكومة الفجيرة بتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، لمتطلبات الإعلام والثقافة ومتابعة سموّه لسير العمل في مؤسساتها ذات العلاقة، بهدف دعم رؤية وتوجّهات الدولة في قطاع الثقافة والإعلام والنهوض بمؤشراتها التنافسية على جميع المستويات.

واطّلع سموه على الخطط الاستراتيجية للهيئة خلال العام 2024، ومشاريعها الحالية والمستقبلية في مجال العمل الإعلامي والثقافي في الإمارة. ووجّه سموّه، بمواصلة الجهود التي ترتقي بالعمل الإعلامي والثقافة، وتدعم تطورهما وتخدم أهدافهما على جميع المستويات.

شكر وتقدير

وتقدّم ناصر اليماحي بالشكر والتقدير إلى سمو ولي عهد الفجيرة، لمتابعة سموّه ودعمه الدائم لعمل الهيئة ومشاريعها. حضر اللقاء الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.

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