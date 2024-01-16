«تنفيذي الشارقة» يناقش منظومة العمل الحكومي بالإمارة

ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، صباح أمس اجتماع المجلس الذي عقد في مكتب سمو الحاكم، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس.

وبحث الاجتماع جملة من الموضوعات الحكومية المهمة التي تهدف إلى تعزيز منظومة العمل الحكومي والارتقاء بمستوى خدماته، ومواصلة تنفيذ أفضل المشروعات التنموية التي تنعكس على مستوى الحياة الكريمة، وتوطيد التلاحم الاجتماعي.

واعتمد المجلس مشروع قانون بتعديل القانون رقم ((5)) لسنة 2014 في شأن تنظيم أكاديمية العلوم الشرطية بإمارة الشارقة، والذي سيتضمن مجموعة من التعديلات التي تواكب التطور الأكاديمي والعلمي والتوسع في مجالات الإدارة والبحوث والرقي بالمنظومة التعليمية والتدريبية.

ووجه المجلس بإحالة مشروع القانون إلى المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة لاستكمال دورته التشريعية، كما اعتمد المجلس تجديد هيئة الطرق والمواصلات اتفاقية خدمة توفير المركبات الفارهة عن طريق الحجز الإلكتروني باستخدام التطبيقات الذكية وفقاً لنظام حق الامتياز مع إضافة المزيد من الأنظمة التي تساعد على ترقية مستوى الخدمة مع الحفاظ على خصوصية وسلامة المستخدمين.

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