عمار النعيمي: الأعراس الجماعية علامة مضيئة تعزز قيم التكافل والتعاون في مجتمعنا

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، حضر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية العرس الجماعي الخامس الذي نظمته مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية، بالتعاون مع مكتب شؤون المواطنين بحكومة عجمان مساء أمس في قاعة البيت متوحد بعجمان

لـ 56 عريساً من أبناء عجمان ومنطقتي مصفوت والمنامة.

وأشاد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي بالرعاية الكريمة التي يوليها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لأبنائه المواطنين من خلال ما يقدمه من دعم للأعراس الجماعية، وتوجيهات سموه الدائمة بتسخير مختلف الإمكانيات للراغبين بالزواج وتيسير الصعاب التي تواجههم في سبيل إقامة أسرة إماراتية متماسكة يربطها الود والمحبة.

وأكد سموه أن اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أول المشروعات التحولية في عام 2024، والتي أطلقها تحت شعار ((الأسرة أساس الوطن))، يعكس اهتمام الدولة بترسيخ الاستقرار الأسري الذي يعزز استقرار المجتمع ويدعم مسيرة الوطن وريادته.

وأثنى سمو ولي عهد عجمان، على جهود صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، ورعايته ومساندته، للشباب لتكوين وتعزيز القيم الأسرية والتقاليد الإماراتية.

وقال سمو ولي عهد عجمان: إن الأعراس الجماعية تعد علامة مضيئة ومشرقة ومهمة تعزز قيم التكافل والتعاون في مجتمعنا وتقلل تكاليف ونفقات الزواج وتؤدي إلى ترشيد الصرف والبعد عن المغالاة والإسراف الذي يثقل كاهل الشباب في مقتبل حياتهم الزوجية.

وأشار سموه إلى أهمية مبادرة مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية ومكتب شؤون المواطنين بحكومة عجمان والتي تجسد مبدأ التكافل والترابط والتضامن الاجتماعي ، وناشد المؤسسات الخاصة والخيرية ورجال الأعمال المساهمة في تشجيع الزواج الجماعي بمختلف صور الدعم وأشكال المساندة لتنمية المجتمع وتعزيز الاستقرار الأسري.

وهنأ سمو ولي عهد عجمان العرسان مباركاً لهم ولذويهم متمنياً لهم حياة أسرية هانئة تحفها السعادة، والسكينة، والبركة، والتوفيق. سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يرزقهم ذرية صالحة ينتفع بها الوطن في مستقبله.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز