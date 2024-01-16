حاكم الشارقة يشهد افتتاح مؤتمر اللغة العربية الدولي

شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح أمس، افتتاح مؤتمر اللغة العربية الدولي السابع، الذي ينظمه المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج بالشارقة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وبعنوان ((تعليم اللغة العربية وتعلمها، تطلع نحو المستقبل: المتطلبات والفرص والتحديات))، على مدى يومين وتحت شعار ((بالعربية نبدع))، وذلك في المدينة الجامعية.

واستهل حفل الافتتاح بالسلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، تلته آيات بينات من القرآن الكريم، وألقى بعدها الدكتور عيسى الحمادي مدير المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج بالشارقة كلمة قدم فيها الشكر والتقدير إلى صاحب السمو حاكم الشارقة على إيلاء اللغة العربية جل اهتمامه، وعلى دعمه الـمستمر للمركز التربوي للغة العربية لدول الخليج بالشارقة.

وأشار مدير المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج بالشارقة إلى أن أهمية المؤتمر تكمن في تشجيع الإبداع والمبدعين، وطرح حلول للمشكلات التي تواجه تعليم اللغة العربية وتعلمها، ورؤى جديـدة للتعامل معها، ووضع الحلول العلمية والعملية لمعالجة مواطن الصعوبة لفتح آفاق مستقبلية للبحث الجاد لتطوير وتوظيف المفاهيم والنظريات الحديثة في تعليم اللغة العربية وتعلمها، ومعرفة الإمكانات المتاحة لخدمة اللغة العربية.

إضافة إلى تشجيع البحوث والدراسات الخاصة بخدمة اللغة العربية والسعي لوضع تصور واضح يعتمد على الأداء والمشاركة، لفائدة المعلمين والمشرفين التربويين، ومصممي المناهج، والباحثين وصناع القرار.

وشاهد صاحب السمو حاكم الشارقة والحضور عرضاً مرئياً من إعداد المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج بالشارقة، استعرض أهم إنجازات المركز في مجال التدريب والمؤتمرات، والندوات، والإصدارات العلمية، والبرامج.

وألقى الدكتور وليد محمود أبو اليزيد كلمة المشاركين وثمن فيها جهود الشارقة والمركز في تعزيز حضور اللغة العربية، وإتاحة الفرصة لعقد الملتقيات التي تناقش كل ما يهم تعليم اللغة العربية وتدريسها وتعليمها، مشيراً إلى أن المؤتمر يعد منصة حيوية مهمة لتبادل الأفكار والخبرات بين المشاركين من الباحثين والمتخصصين في تعليم اللغة العربية ويسهم في إثراء الساحة التربوية الدولية بأبرز التجارب والمهارات المتعلقة بمناهج اللغة العربية وطرائق تدريسها.

وكرم صاحب السمو حاكم الشارقة في ختام حفل الافتتاح الجهات المشاركة في التنظيم واللجنة العلمية للمؤتمر وعدداً من الخبراء المشاركين في الجلسة الافتتاحية، إلى جانب الفائزين بالبحوث المتميزة في المؤتمر، وتفضل سموه بتسلم هدية تذكارية من المركز، والنسخة الأولى من إصدار مؤتمر اللغة العربية الدولي السابع الذي يتكون من 4 مجلدات تتضمن البحوث المحكمة والمشاركة في المؤتمر.

حضر حفل الافتتاح إلى جانب صاحب السمو حاكم الشارقة كل من معالي عبدالله بلحيف النعيمي رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وجمال الطريفي رئيس الجامعة القاسمية، ومحمد عبيد الزعابي رئيس دائرة التشريفات والضيافة، والمهندس خالد بن بطي الهاجري المدير العام للمدينة الجامعية، ومحمد حسن خلف المدير العام لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وعلي الحوسني مدير هيئة الشارقة للتعليم الخاص، وعدد من مديري الجامعات والمؤسسات الأكاديمية والجمعيات المتخصصة وأساتذة الجامعات والخبراء والمتخصصين في اللغة العربية.

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