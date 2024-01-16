«أو كيه إكس» تحصل على ترخيص مزود خدمات الأصول الافتراضية بدبي

أعلنت شركة أو كيه إكس الشرق الأوسط للتكنولوجيا المالية ((OKX Middle East Fintech )) وهي شركة تابعة لـ OKX في دبي، العاملة في مجال تبادل وتداول العملات الرقمية وتكنولوجيا الويب 3 أنها حصلت على ترخيص مزود خدمات الأصول الافتراضية (VASP) من سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية (VARA) لتقديم خدمات تبادل الأصول الافتراضية.

ولا يزال الترخيص غير تشغيلي حتى تستوفي الشركة تماماً جميع الشروط المتبقية وتحدد متطلبات التوطين التي تحددها السلطة، وبعد ذلك ستكون قادرة على بدء العمليات، مع مراعاة إعادة التحقق والموافقة التنظيمية.

وسيسمح ترخيص ((مزود خدمات الأصول الافتراضية))، بمجرد سريانه، لشركة أو كيه إكس الشرق الأوسط بتوسيع مجموعتها المعتمدة من أنشطة الأصول الافتراضية المنظمة حسب الأصول وتوفير خدمات التداول الفوري وأزواج التداول الفوري للعملاء المؤهلين من الأفراد والمؤسسات عبر تطبيق OKX ومنصة OKX.

وتلتزم ((أو كيه إكس)) بدعم المبادئ القوية لحماية المستثمر والسوق. ومن خلال التداول على منصة منظمة تحت إشراف سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية، سيستمتع المستخدمون بمستويات عالية من حماية المستهلك.

وقال ريفاد محاسنة، المدير العام لشركة ((أو كيه إكس)) لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: ((إن مستقبل الأصول الرقمية وأسواق رأس المال يكمن في أيدي الكيانات الخاضعة للتنظيم، وقد نجحت دبي، من خلال سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية، في خلق بيئة مميزة تعزز نمو مزودي خدمات الأصول الافتراضية.

وتزخر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بإمكانات هائلة لتصبح مركزاً للتميز في مجال تكنولوجيا Web3 والأصول الافتراضية. ونحن نتوقع بفارغ الصبر الفرصة لتعزيز هذه المنظومة المزدهرة بالفعل في جميع أنحاء المنطقة)).

وقال ((تيم بيون))، رئيس الإدارة العالمية للعلاقات الحكومية في ((أو كيه إكس)): ((تعد دبي وسلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية (VARA) وجهتين رائدتين عالميتين في مجال تنظيم العملات الرقمية من خلال إنشاء إطار عمل شامل ومصمم على نحو متكامل للأصول الافتراضية وتكنولوجيا Web3.

وقد كان هذا الترخيص بمثابة خطوة مهمة بالنسبة لـ ((أو كيه إكس)) في إطار انتقالنا من نظام قائم على الثقة إلى نظام لا يحتاج لثقة أطرافه ببعضها البعض يمكن المستخدمين من التحكم في مستقبلهم المالي. وتعد دبي سوقاً مهماً بالنسبة لنا، ونحن متحمسون لبناء علاقات قوية مع مستخدمينا والمساهمة في تطوير نظام العملات الرقمية ومنظومة تكنولوجيا الويب 3)).

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