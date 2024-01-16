«بلاس500» للتداول عبر الإنترنت تنال ترخيص العمل في دبي

أعلنت شركة بلاس500 ((Plus500))، المجموعة العالمية متعددة الأصول في مجال التكنولوجيا المالية التي تضم أكثر من 25 مليون عميل مسجل حول العالم، عن حصولها على ترخيص تنظيمي جديد من سلطة دبي للخدمات المالية.

ومنحت سلطة دبي للخدمات المالية الترخيص لشركة Plus500AE، ومقرها مركز دبي المالي العالمي، وهي إحدى الشركات التابعة لمجموعة Plus500 المحدودة والمُدرجة في مؤشر فوتسي 250 وفي السوق الرئيسية لبورصة لندن. وتتيح هذه الموافقة لمجموعة Plus500 إمكانية الاستفادة من فرص النمو الهائلة في السوق الإماراتية التي تشهد ازدهاراً ملفتاً وغير مسبوق، وتضمن للمجموعة من خلال Plus500AE توفير تجربة محلية مخصصة للعملاء المحتملين في مجال التداول عبر الإنترنت على مستوى دولة الإمارات، كما تعزز محفظتها من العروض المتنوعة وسهلة الاستخدام، وتدعم جهود الابتكار والنهج الذي تعتمده في خدمة العملاء.

وتشمل المزايا الإضافية اعتماد وسائل الدفع المحلية، وتوفير إصدارات محلية مخصصة من منصة تداول شركة Plus500 وموقعها الإلكتروني وتطبيقها على الهواتف المحمولة، مما يضمن للعملاء إمكانية الوصول لأبرز الأدوات المالية على مستوى المنطقة. كما تتيح هذه المنصة التكنولوجية للمتداولين في دولة الإمارات الحصول على منتجات التداول خارج البورصة أو العقود مقابل الفروقات.

وتتيح أدوات التحليل المتطورة التي تعتمدها المنصة للمتداولين فرصة الاطلاع على البيانات في الوقت الحقيقي، وتزوّدهم بأدوات تخطيط ومؤشرات تقنية فعّالة، مما يساعدهم على اتخاذ قرارات تداول مدروسة. كما تدعم المنصة إمكانية الوصول عبر الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية العاملة بنظامي آي أو إس وأندرويد.

ويأتي إنشاء شركة تابعة لمجموعة Plus500 في دولة الإمارات ليعزز إطارها التنظيمي ويكمل محفظة التراخيص التنظيمية التي حصلت عليها في أسواق عالمية بارزة، مثل المملكة المتحدة وأستراليا وقبرص وسنغافورة والولايات المتحدة واليابان.

وتتميز هذه المنصة بأدواتها المتطورة وسهولة استخدامها، وتوفر خيارات متقدمة تسمح للعملاء بإدارة استثماراتهم بشكل أفضل، حيث تُمكّنهم من إدارة المخاطر المرتبطة بالتعرض للرافعة المالية، مما يساعدهم على حماية أرباحهم المحتملة والحد من الخسائر.

وتشير أحدث الاتجاهات الصادرة عن سلطة دبي للخدمات المالية إلى ازدهار قطاع التداول الرقمي في الشرق الأوسط، حيث من المتوقع أن تصل قيمته إلى تريليون دولار بحلول عام 2025، مع التركيز على أنواع مختلفة من الأصول التي يتم تداولها في هذه السوق المتنامية، لا سيما الأسهم والسلع والعملات الرقمية المشفرة.

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