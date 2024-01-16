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«عبر الإمارات» مقاولاً رئيسياً لمشروع ويبريدج جاردنز في دبي لاند

1/16/2024 7:22:23 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قامت شركة ليوس للتطوير العقاري، وهي شركة التطوير العقاري الدولية البريطانية في دبي، بتعيين شركة عبر الإمارات للمقاولات لتكون المقاول الرئيسي الرسمي لمشروع ويبريدج جاردنز في دبي لاند. وتبلغ القيمة التقديرية لاتفاقية الشراكة نحو 80 مليون درهم.

يضم ويبريدج جاردنز، المجتمع السكني متوسط الارتفاع في دبي لاند، 187 شقة حديثة، ويهدف إلى وضع معيار جديد للتصميم والديكور الداخلي عالي الجودة إلى جانب وسائل الراحة العالمية. وستقوم شركة ليوس للتطوير العقاري باستكمال وتسليم ويبريدج جاردنز في دبي لاند في النصف الأول من عام 2025. وقال مارك جاسكين، الرئيس التنفيذي للعمليات في ليوس للتطوير العقاري: ((يسعدنا أن نبدأ فصلاً آخر في تعاوننا مع عبر الإمارات للمقاولات. إن ثقتنا في التعاون الدقيق بين فرق العمل الخاصة بنا تضمن إنجاز مشروع لا يلبي التوقعات فحسب،)).

وقال محمد الزرعوني، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات الزرعوني: ((يسعدني أن شركة ليوس للتطوير العقاري قد اختارتنا مرة أخرى كمقاول رئيسي لمجتمعها السكني الثاني في دبي. نحن على استعداد تام وملتزمون بضمان أعلى مستويات الجودة في البناء والتسليم في الوقت المناسب)).

ويضم مشروع ويبريدج جاردنز شققاً مجهزة، وتتراوح مساحات الاستوديوهات بين 484 إلى 750 قدماً مربعاً، بينما تتراوح مساحة الشقق المكونة من غرفة نوم واحدة بين 816 إلى 1.141 قدماً مربعاً.

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