مبيعات «ليندت» تتجاوز توقعات السوق في 2023

وذكرت الشركة المصنعة لكرات ليندور والدمى المغلفة برقائق الذهب أن إجمالي مبيعاتها وصل إلى 5.20 مليارات فرنك سويسري (6.06 مليارات دولار) في عام 2023، بزيادة %4.6 عند احتساب تأثيرات صرف العملات. ووفقاً لبيانات مجموعة بورصات لندن، يتجاوز هذا قليلاً متوسط توقعات المحللين البالغ 5.18 مليارات فرنك. وتتوقع ليندت تحقيق هامش ربح تشغيلي يبلغ حوالي %15.5 في عام 2023.

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