الأسهم تتماسك.. والسيولة تلامس 1.6 مليار درهم

اجتذبت الأسهم المحلية، أمس، سيولة قاربت 1.6 مليار درهم موزعة بواقع 1.29 مليار درهم في سوق أبوظبي، و294 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 445.7 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 24.2 ألف صفقة.

وسجلت رسملة الأسهم المحلية نحو 3.664 تريليونات درهم، موزعة بواقع 2.966 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و697.9 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

سوق دبي

تماسك مؤشر سوق دبي المالي فوق 4080 نقطة في ختام تداولات جلسة أمس، بدعم أسهم قطاعي الاتصالات والمرافق العامة، ليغلق مؤشر السوق عند 4082.34 نقطة، منخفضاً بنسبة 0.46%. وتصدر سهم ((مصرف عجمان)) تداولات سوق دبي المالي، بسيولة 61.9 مليون درهم، بنسبة 21% من سيولة السوق الإجمالية البالغة 294 مليون درهم. وقاد سهم ((أمان)) ارتفاعات 11 سهماً بالسوق مرتفعاً 3.3%، وصعدت في سوق دبي أسهم إمباور 2.7%، واكتتاب القابضة 1.97%، وتيكوم 1.46%، والأنصاري للخدمات المالية 0.93%، وسالك 0.93%.

واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 20.5 مليون درهم بجلسة أمس، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 95.7 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 75.2 مليون درهم.

سوق أبوظبي

أغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام ((فادجي)) عند مستوى 9761.36 نقطة، متراجعاً 0.17% بنهاية جلسة أمس.

وتصدر ((العالمية القابضة)) النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 215.6 مليون درهم مرتفعاً بنسبة 0.71% في جلسة أمس، تلاه ((ألفا ظبي القابضة)) جاذباً 83.1 مليون درهم، ثم ((ملتيبلاي)) بسيولة 65.5 مليون درهم.

وشهد سوق أبوظبي للأوراق المالية، خلال جلسة أمس، تنفيذ 8 صفقات كبيرة على أسهم شركة الخليج الاستثمارية بقيمة 147.7 مليون درهم توزعت على 61.5 مليون سهم، بسعر 2.4 درهم للسهم الواحد.

وكان ضمن الأسهم الرابحة في سوق أبوظبي، أسهم ((الخليج الاستثمارية)) 14.85%، و((البنك التجاري الدولي)) 6%، و((أمريكانا للمطاعم)) 3.7%، و((إي سفن)) 2.2%.

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