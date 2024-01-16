نتائج إيجابية لمعرض «لمسات وطنية» في رأس الخيمة

نجح معرض ((لمسات وطنية)) في دورته السابعة، الذي نظمته دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة على كورنيش القواسم، في تحقيق نتائج إيجابية بزيادة أعداد المشاركين في المعرض من أصحاب مشروعات رخص الغد والرخص التجارية والعربات المتنقلة وفي الإيرادات المحققة لرواد الأعمال، في ظل الإقبال طيلة فترة المعرض للاستفادة من العروض التجارية المطروحة في 87 جناحاً مشاركاً في المعرض.

وأوضحت عائشة عبيد العيان مديرة إدارة تطوير الأعمال بدائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة، بلغ مجمل عدد زوار المعرض 221.91 زائراً للاستمتاع بفعاليات المعرض، وأسهم الحضور القوي في تحقيق إيرادات إجمالية للأجنحة المشاركة بلغت نحو 2.1 مليون درهم.

وأشارت إلى أن المعرض شهد زيادة في عدد المشروعات المشاركة التي تنوعت بين التجارية ورخص الغد، إلى جانب الرخص المشاركة من الإمارات الأخرى، متضمناً 44 مشاركاً من رخصة غد، و32 رخصة تجارية من داخل الإمارة وخارجها، و6 من عربات متنقلة وأكشاك و4 مشروعات طلابية لدعم خريجي برنامج الواعد الصغير 2023.

وأكدت أن المعرض يمثل إحدى مبادرات الدائرة لدعم المشروعات الاقتصادية وضمان تعزيز الأعمال في الإمارة واستدامتها وفي مقدمتها المشروعات الناشئة والريادية، وتحفيزهم لعرض منتجاتهم مع اكتساب بعض المهارات في التسويق والبيع، مشيرة إلى الدور الكبير للجهات الداعمة ووسائط الإعلام في تسليط الضوء على المعارض والمهرجانات التي تقدمها الإمارة. وأشارت إلى أن المعرض صاحبه تنظيم 105 فعاليات مختلفة.

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