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«ماجد الفطيم للتطوير» تطلق مجمع أمارا السكني

1/16/2024 7:22:22 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت ((ماجد الفطيم للتطوير))؛ شركة التطوير العقاري وإحدى الشركات التابعة لماجد الفطيم، عن إطلاق ((أمارا))، أحدث مجمع سكني في المحفظة المتنامية من مشاريع العقارات الفاخرة، والذي يجسد المرحلة النهائية لوجهتها الرئيسية في دبي ((تلال الغاف)).

116 فيلا

يتألف هذا المجمع الجديد من 116 فيلا توأمية وتمتد حول حديقة مجتمعية مميزة تتخللها مساحات مائية ومناطق للعب مصممة بعناية فائقة. كما يضم المجمع أيضاً العديد من المرافق السكنية، بما في ذلك صالة لياقة بدنية وقاعة متعددة الأغراض.

وأصبحت مثل هذه المرافق من العناصر الأساسية في وجهات أسلوب الحياة العالمي التي تقدمها شركة ماجد الفطيم. وتم تخصيص ثلث المساحة من المساحة الكلية لكل فيلتين توأميتين لإضفاء رحابة على المدخل المشترك لهما.

ويؤدي تقليل كتلة بناء كل فيلا إلى خلق مناطق شبه خارجية تضيف المزيد من المساحات الخضراء إلى أماكن المعيشة، مما يعزز تجربة المعيشة الداخلية والخارجية المدمجة معاً، في حين تتصل المساحات ذات الارتفاعات الفردية والمزدوجة من المدخل إلى الحديقة، لتتيح للسكان الاستمتاع بمناظر طبيعية محيطة.

وقال هوازن اسبر، الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم للتطوير: هذا المجمع يتمتع بهندسة معمارية مميزة وواجهات ديناميكية.

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