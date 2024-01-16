البندقية تبدأ بيع تذاكر دخول للربيع والصيف للحد من السياحة المفرطة

بدأت بلدية البندقية في إيطاليا، أمس، ببيع تذاكر دخول بخمسة يورو، وهي ضريبة ستطبق في الربيع والصيف على السياح القادمين ليوم واحد إلى المدينة، التي تعاني مساوئ موجات السياحة الجماعية.

على مدى 29 يوماً في الفترة الممتدة بين أبريل و14 يوليو، التي تسجل أكبر عدد من الزوار سيجب على السياح اليوميين شراء تذكرة للدخول إلى المدينة القديمة بين الساعة الثامنة والنصف صباحاً، والرابعة من بعد الظهر. مع ذلك ستُعطى الكثير من الاستثناءات لا سيما للذين تقل أعمارهم عن 14 عاماً، والطلاب وعناصر قوات الأمن، ولم يُحدد حد أقصى لعدد الزوار في إطار هذا البرنامج، الذي أقر العام الماضي.

ويكمن الهدف الرئيسي من الإجراء، الذي أعلنته البلدية في سبتمبر، في ثني الزائرين الوافدين ليوم واحد عن المساهمة في ازدحام المدينة المشهورة في كل أنحاء العالم بأعمالها الفنية وجسورها وقنواتها. وقال رئيس البلدية لويجي برونيارو ((البندقية هي المدينة الأولى بالعالم، التي تطبق هذا النظام، والذي يمكن أن يكون بمثابة مثال للمدن الهشة الأخرى.. التي تحتاج للحماية))، وأضاف أنها ((ليست ثورة، بل هي الخطوة الأولى في نظام ينظم وصول الزوار، الذين يأتون نهاراً ليوم واحد)).

وأفلتت البندقية بصعوبة في منتصف سبتمبر من إدراجها ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي المهدد بالخطر، مع أن خبراء المنظمة أوصوا في يوليو بتصنيفها كذلك، معتبرين أن الإجراءات التي اتخذتها إيطاليا حتى الآن ((غير كافية)) لمكافحة تدهور الموقع.

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