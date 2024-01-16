الأسهم العالمية تحت ضغط تراجع ترجيحات خفض أسعار الفائدة

انخفضت الأسهم الأمريكية، أمس، مع تراجع توقعات المستثمرين لخفض أسعار الفائدة، ودراسة وول ستريت للدفعة الأخيرة من أرباح الربع الرابع.

وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي 224 نقطة أو %0.6. وانخفض كل من ستاندرد آند بورز 500 وناسداك المركب %0.6 لكل منهما.

وارتفع العائد القياسي لسندات الخزانة لأجل 10 سنوات بنحو 6 نقاط أساس ليتداول فوق %4 بقليل. وكانت عائدات السندات لمدة عامين و30 عاماً أعلى أيضاً. وتأتي هذه التحركات بعد أن تحدث مسؤولو البنك المركزي في أوروبا عن توقعات خفض أسعار الفائدة. وتراجعت أسهم جولدمان ساكس ومورجان ستانلي %0.6 و%3.5 على التوالي، بعدما أعلنا عن نتائج الربع الرابع.

أوروبا

انخفضت الأسهم الأوروبية مع تراجع توقعات المستثمرين لخفض أسعار الفائدة في أعقاب التصريحات الأخيرة لمسؤولي البنك المركزي الأوروبي، في حين قفزت أسهم ليندت آند سبرونجلي بفضل بيانات متفائلة.

وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.7 بالمئة خلال التداولات، متراجعاً للجلسة الثانية على التوالي.

وقال محافظ البنك المركزي الفرنسي فرانسوا فيليروي دي جالو، في دافوس، إن البنك المركزي الأوروبي لا يمكنه أن يعلن بعد النصر على التضخم، لكن خطوته التالية من المرجح أن تكون خفض أسعار الفائدة في وقت ما هذا العام، إضافة إلى سلسلة من التعليقات الصادرة عن صناع السياسات مؤخراً لتأجيل توقعات خفض أسعار الفائدة.

ومن بين الأسهم الرئيسية المحركة للأسهم، قفز سهم ليندت آند سبرونجلي 4.2 بالمئة بعد أن قالت شركة صناعة الشوكولاتة السويسرية إن نمو مبيعاتها في 2023 فاق توقعات السوق، مدعومة بارتفاع أسعار المنتجات.

اليابان

انخفض المؤشر نيكاي الياباني لينهي سلسلة مكاسب استمرت ستة أيام ودفعته إلى أعلى مستوياته في 34 عاماً.

وتراجع نيكاي 0.79 بالمئة إلى 35619.18 مع ارتفاع 47 سهماً فقط مقابل انخفاض 178.

وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.82 بالمئة إلى 2503.98.

وارتفع نيكاي لفترة وجيزة إلى 36008.23 نقاط أمس الاثنين ليصل إلى مستوى لم يشهده منذ فبراير 1990 لكنه لم يستمر عليه وأغلق عند 35901.73 نقطة.

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