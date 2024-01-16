ماكرون يحذر إسرائيل من خطر على أمنها مع استمرار حرب غزة

حذّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء من أنّ استمرار إسرائيل في شنّ عمليات عسكرية دقيقة بما يكفي في قطاع غزة يطرح "خطراً على أمنها على المدى الطويل"، داعياً مجدداً إلى وقف لإطلاق النار.

وقال ماكرون "أقول ذلك لأنه يصبّ أمنياً في مصلحة إسرائيل على المدى الطويل بينما الاستمرار في شنّ عمليات كما تشنّ الآن يشكّل مخاطرة على المدى الطويل نظراً لما يخلّفه في المنطقة برمّتها على أمن إسرائيل نفسها".

وأضاف "سنواصل المبادرات الدبلوماسية والقرارات والمناقشات للدعوة إلى وقف لإطلاق النار وسأستمر في التواصل الثنائي في محاولة للتوصل إليه بشكل ملموس".





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