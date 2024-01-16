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قصف صاروخي روسي على مدينة خاركيف الأوكرانية وإصابة 17 شخصاً

1/16/2024 7:22:21 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد مسؤولون محليون في أوكرانيا أن صاروخين روسيين استهدفا حيا سكنيا في وسط مدينة خاركيف، ثاني أكبر مدن البلاد، أمس الثلاثاء ما أدى إلى إصابة 17 شخصا وإلحاق أضرار جسيمة بمنازل.

وتبحث فرق الإنقاذ بين الأنقاض للعثور على مصابين آخرين محتملين. وتحدث رئيس بلدية المدينة عن وقوع "انفجارين قويين" وقال إن عشرة منازل على الأقل تضررت.

وقال فولوديمير تيموشكو قائد شرطة إقليم خاركيف لمحطة إذاعية عامة إن صاروخا أستهدف طريقا والآخر أصاب مبنى سكنيا من ثلاثة طوابق. وأضاف أن حريقا اندلع في طابقين بمستشفى مقابل للمبنى لكن تم إخماده.

وقال حاكم منطقة خاركيف أوليه سينيهوبوف على تطبيق تلغرام إن 17 شخصا أصيبوا. ونقل 12 منهم إلى المستشفى، من بينهم امرأتان أصيبتا بجروح خطيرة.

وقال إيهور تيريخوف رئيس بلدية مدينة خاركيف إن الصواريخ سقطت في منطقة سكنية لا يوجد بها أي بنية تحتية عسكرية.

ومدينة خاركيف، الواقعة في شمال شرق أوكرانيا، هدف متكرر للهجمات خلال الصراع المستمر منذ ما يقرب من عامين. ولم تسقط المدينة في أيدي الروس. واستهدفت صواريخ روسية فندقا في المدينة الأسبوع الماضي مما أدى إلى إصابة 11 شخصا.



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