قصف صاروخي روسي على مدينة خاركيف الأوكرانية وإصابة 17 شخصاً

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكد مسؤولون محليون في أوكرانيا أن صاروخين روسيين استهدفا حيا سكنيا في وسط مدينة خاركيف، ثاني أكبر مدن البلاد، أمس الثلاثاء ما أدى إلى إصابة 17 شخصا وإلحاق أضرار جسيمة بمنازل.
وتبحث فرق الإنقاذ بين الأنقاض للعثور على مصابين آخرين محتملين. وتحدث رئيس بلدية المدينة عن وقوع "انفجارين قويين" وقال إن عشرة منازل على الأقل تضررت.
وقال فولوديمير تيموشكو قائد شرطة إقليم خاركيف لمحطة إذاعية عامة إن صاروخا أستهدف طريقا والآخر أصاب مبنى سكنيا من ثلاثة طوابق. وأضاف أن حريقا اندلع في طابقين بمستشفى مقابل للمبنى لكن تم إخماده.
وقال حاكم منطقة خاركيف أوليه سينيهوبوف على تطبيق تلغرام إن 17 شخصا أصيبوا. ونقل 12 منهم إلى المستشفى، من بينهم امرأتان أصيبتا بجروح خطيرة.
وقال إيهور تيريخوف رئيس بلدية مدينة خاركيف إن الصواريخ سقطت في منطقة سكنية لا يوجد بها أي بنية تحتية عسكرية.
ومدينة خاركيف، الواقعة في شمال شرق أوكرانيا، هدف متكرر للهجمات خلال الصراع المستمر منذ ما يقرب من عامين. ولم تسقط المدينة في أيدي الروس. واستهدفت صواريخ روسية فندقا في المدينة الأسبوع الماضي مما أدى إلى إصابة 11 شخصا.
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